В США нашли причудливых безногих земноводных, которые живут уже сотни миллионов лет

Похожих на огромного червяка земноводных никогда не находили в дикой природе США – до сих пор.

В настоящее время подтверждено, что существо, пойманное во Флориде, является представителем вида Typhlonectes natans или широкоголовые червяги. Этот вид распространен в Колумбии и Венесуэле, и может вырастать до более полуметра в длину. Земноводное умерло и его изучением занялись исследователи из Университета Флориды, сообщает Sciencealert

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"Об этих животных в дикой природе известно очень мало, но в них нет ничего особенно опасного, и они не кажутся серьезными хищниками", — говорит герпетолог Коулман Шихи из Университета Флориды.

Ученые знают, что эти земноводные проводят много времени под землей или в пресной воде. Некоторые особи могут вырастать до 152 сантиметров, но у них очень плохое зрение, поэтому еще одно название этих земноводных – "caecilians", что в переводе с латыни означает слепые.

Совсем недавно ученые обнаружили у этих земноводных похожие на змеиные ядовитые железы, что делает этих червяг единственными земноводными, у которых они есть. Учитывая то, что они существуют уже сотни миллионов лет, они могут быть самым древним животным с точки зрения эволюции с ядовитым укусом.

С момента первого обнаружения из Южной Флориды поступало много сообщений о существах, похожих на широкоголовых червяг. Ученые планируют провести исследование, насколько распространен этот вид на территории Флориды.

С технической точки зрения, эти животные жили в США и раньше, но очень давно. На юго-западе США были найдены окаменелые останки возрастом 170 миллионов лет, но до нового открытия нигде к северу от Мексики не находили ни одного представителя вида.

Что касается того, как земноводное попало во Флориду — этот вопрос остается пока без ответа, говорят ученые. Но, учитывая то, что Typhlonectes natans является наиболее распространенным видом в торговле домашними животными и может размножаться в неволе, Шихи считает, что этот экземпляр мог быть чьим-то домашним животным, которое выбросили.