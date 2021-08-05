У США знайшли химерних безногих земноводних, які живуть уже сотні мільйонів років

Схожих на величезного черв'яка земноводних ніколи не знаходили в дикій природі США — досі.

Наразі доведено, що істота, спіймана у Флориді, є представником виду Typhlonectes natans або широкоголових черв'ягів. Цей вид поширений у Колумбії і Венесуелі, і може виростати до понад пів метра завдовжки. Земноводне померло і його вивченням зайнялися дослідники з Університету Флориди, повідомляє Sciencealert.

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"Про ці тварини в дикій природі відомо дуже мало, але в них немає нічого особливо небезпечного, і вони не здаються серйозними хижаками", — говорить герпетолог Коулман Шихі з Університету Флориди.

Учені знають, що ці земноводні проводять багато часу під землею або в прісній воді. Деякі особини можуть виростати до 152 сантиметрів, але в них дуже поганий зір, тому ще одна назва цих земноводних — "caecilians", що в перекладі з латині означає сліпі.

Зовсім нещодавно вчені виявили в цих земноводних схожі на зміїні отруйні залози, що робить цих черв'ягів єдиними земноводними, у яких вони є. З огляду на те, що вони існують уже сотні мільйонів років, вони можуть бути найдавнішим тваринам з точки зору еволюції з отруйним укусом.

З моменту першого виявлення з Південної Флориди надходило багато повідомлень про істот, схожих на широкоголових черв'ягів. Учені планують провести дослідження, наскільки поширений цей вид на території Флориди.

З технічної точки зору, ці тварини жили в США і раніше, але дуже давно. На південному заході США були знайдені скам'янілі останки віком 170 мільйонів років, але до нового відкриття ніде на північ від Мексики не знаходили жодного представника виду.

Що стосується того, як земноводне потрапило до Флориди — це питання залишається поки без відповіді, кажуть учені. Але, з огляду на те, що Typhlonectes natans є найбільш поширеним видом у торгівлі тваринами і може розмножуватися в неволі, Шихі вважає, що цей екземпляр міг бути чиїмось домашнім улюбленцем, якого викинули.