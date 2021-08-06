Почти полмиллиона долларов. Virgin Galactic снова продает билеты в космос

От 450 до 600 тысяч долларов за место нужно заплатить, чтобы отправится в суборбитальный полет на ракетоплане компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

Компания Virgin Galactic объявила о возобновлении продаж билетов на восьмиместный ракетоплан VSS Unity, который может доставлять космических туристов в суборбитальное пространство. Virgin Galactic раньше продавала билеты по 250 тысяч долларов за место, но после успешного полета 11 июля самого Ричарда Брэнсона и других членов экипажа на борту ракетоплана, цена на билеты выросла почти в два раза, сообщает space.com

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Компания Virgin Galactic приостановила продажу билетов на суборбитальные полеты еще в декабре 2018 года, но 5 августа было официально объявлено о немедленном возобновлении продажи билетов, но по цене 450 тысяч долларов за место на ракетоплане VSS Unity.

Новый старт продаж связан непосредственно с успешным взлетом и приземлением ракетоплана Virgin Galactic с экипажем на борту еще 11 июля. Тогда на борту находились, кроме владельца, Ричарда Брэнсона, еще двое пилотов и трое сотрудников компании.

[ + – ] Почти весь полет VSS Unity за три минуты: и Земля в иллюминаторе и непередаваемые эмоции экипажа.

"Поскольку мы стремимся предоставить возможность побывать в космосе как можно большему количеству людей, мы рады открыть двери в новую индустрию – индустрию космического туризма", — заявил генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазье.

Варианты покупки

Компания Virgin Galactic предлагает клиентам три варианта покупки билетов. Во-первых, можно приобрести только одно место, но можно также купить несколько мест за один раз. И еще один вариант – это забронировать все 8 мест на VSS Unity или других ракетопланах, которые скоро введут в эксплуатацию, например, недавно построенный VSS Imagine.

На борту также можно заниматься научными исследованиями или готовить профессиональных астронавтов. Но для этого также нужно приобрести билет. Правда цена будет выше. "Такие билеты продаются по совсем другой цене, 600 000 долларов за место", — говорит Колглазье.

Ракетоплан VSS Unity отправляется в полет вместе с самолетом-носителем VMS Eve, который поднимает его на высоту около 15 000 метров. В этот момент космический лайнер отделяется от носителя, запускает ракетный двигатель и улетает в суборбитальное пространство.

[ + – ] Ричард Брэнсон во время полета на ракетоплане VSS Unity 11 июля. Фото: Virgin Galactic

Все пассажиры на борту ракетоплана могут побывать 3-4 минуты в невесомости и посмотреть на Землю на фоне темноты космоса. От старта до приземления весь полет занимает примерно около часа времени.

По словам представителей Virgin Galactic, на сегодняшний день билеты уже забронировали около 600 человек. Но в компании ожидают, что количество будущих космических туристов значительно увеличится, учитывая повышенный интерес к полету Брэнсона 11 июля.

"Этот полет стала переломным моментом для нашей компании", — говорит Колглазье. "Мы создали культурный момент. Мы стали свидетелями невероятного глобального взаимодействия со зрителями из более чем 65 стран. Миллионы людей по всей планете, которые интересуются космосом, поделились своими впечатлениями о полете, которого ждут будущие астронавты Virgin Galactic, и им это понравилось".

По словам Колглазье, Unity принесет доход уже в конце сентября этого года, когда отправится в рейс с военными из итальянских ВВС на борту.

Модернизация VMS Eve

После завершения этого полета самолет-носитель VMS Eve полетит в Мохаве, штат Калифорния, в штаб-квартиру компании Spaceship Company, которая является производственной дочерней компанией Virgin Galactic. Там самолет-носитель получит ряд улучшений, в том числе и усиление различных структурных компонентов.

Данные улучшения позволят VMS Eve выполнять 100 полетов между профилактическими работами. Сейчас самолет-носитель выполняет только 10. Это будет огромный рывок, который значительно увеличит частоту полетов Virgin Galactic в будущем, говорит Колглазье.

В конечном итоге компания планирует выполнять полеты очень часто, разместив флот ракетопланов и самолетов-носителей на космодромах по всему миру.

VMS Eve должен вернутся на космодром Америка примерно в середине следующего года. Вскоре после этого Virgin Galactic совершит еще один испытательный полет с экипажем, а затем полностью сосредоточится на коммерческих полетах в третьем квартале 2022 года.

О конкурентах

[ + – ] Джефф Безос

У Virgin Galactic есть один главный конкурент в индустрии суборбитального космического туризма – это компания Blue Origin Джеффа Безоса, который полетел на орбиту на борту ракеты New Shepard вместе с тремя другими пассажирами в рамках первого пилотируемого космического полета своей компании еще 20 июля. Blue Origin еще не объявила, сколько будет стоить место на борту ее многоразового ракетно-капсульного комплекса New Shepard.