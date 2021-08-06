Майже пів мільйона доларів. Virgin Galactic знову продає квитки в космос

Від 450 до 600 тисяч доларів за місце потрібно заплатити, щоб вирушити в суборбітальний політ на ракетоплані компанії мільярдера Річарда Бренсона.

Компанія Virgin Galactic оголосила про відновлення продажів квитків на восьмимісний ракетоплан VSS Unity, який може доставляти космічних туристів у суборбітальний простір. Virgin Galactic раніше продавала квитки по 250 тисяч доларів за місце, але після успішного польоту 11 липня самого Річарда Бренсона й інших членів екіпажу на борту ракетоплана, ціна на квитки зросла майже вдвічі, повідомляє space.com.

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Компанія Virgin Galactic призупинила продаж квитків на суборбітальні польоти ще в грудні 2018 року, але 5 серпня було офіційно оголошено про негайне поновлення продажу квитків, але за ціною 450 тисяч доларів за місце на ракетоплані VSS Unity.

Новий старт продажів пов'язаний безпосередньо з успішним злетом і приземленням ракетоплана Virgin Galactic з екіпажем на борту ще 11 липня. Тоді на борту перебували, крім власника, Річарда Бренсона, ще двоє пілотів і троє співробітників компанії.

[ + – ] Майже весь політ VSS Unity за три хвилини: і Земля в ілюмінаторі, і непередавані емоції екіпажу.

"Оскільки ми прагнемо надати можливість побувати в космосі якомога більшій кількості людей, ми раді відкрити двері в нову індустрію — індустрію космічного туризму", — заявив генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглаз'є.

Варіанти покупки

Компанія Virgin Galactic пропонує клієнтам три варіанти покупки квитків. По-перше, можна придбати тільки одне місце, але можна також купити кілька місць за один раз. І ще один варіант — це забронювати всі 8 місць на VSS Unity або інших ракетопланах, які скоро введуть в експлуатацію, наприклад, недавно побудований VSS Imagine.

На борту також можна займатися науковими дослідженнями або готувати професійних астронавтів. Але для цього також потрібно придбати квиток. Щоправда ціна буде вища. "Такі квитки продаються за зовсім іншою ціною, 600 000 доларів за місце", — каже Колглаз'є.

Ракетоплан VSS Unity відправляється в політ разом із літаком-носієм VMS Eve, який піднімає його на висоту майже 15 000 метрів. У цей момент космічний лайнер відділяється від носія, запускає ракетний двигун і відлітає в суборбітальний простір.

[ + – ] Річард Бренсон під час польоту на ракетоплані VSS Unity 11 липня Фото:

Усі пасажири на борту ракетоплана можуть побувати 3-4 хвилини в невагомості та подивитися на Землю на тлі темряви космосу. Від старту до приземлення весь політ займає приблизно годину часу.

За словами представників Virgin Galactic, на сьогоднішній день квитки вже забронювали майже 600 осіб. Але в компанії очікують, що кількість майбутніх космічних туристів значно збільшиться, враховуючи підвищений інтерес до польоту Бренсона 11 липня.

"Цей політ став переломним моментом для нашої компанії", — говорить Колглаз'є. "Ми створили культурний момент. Ми стали свідками неймовірної глобального взаємодії з глядачами з більш ніж 65 країн. Мільйони людей по всій планеті, які цікавляться космосом, поділилися своїми враженнями про політ, якого чекають майбутні астронавти Virgin Galactic, і їм це сподобалося".

За словами Колглаз'є, Unity принесе дохід вже наприкінці вересня цього року, коли відправиться в рейс із військовими з італійських ВПС на борту.

Модернізація VMS Eve

Після завершення цього польоту літак-носій VMS Eve полетить в Мохаве, штат Каліфорнія, в штаб-квартиру компанії Spaceship Company, яка є виробничою дочірньою компанією Virgin Galactic. Там літак-носій отримає низку поліпшень, зокрема й посилення різних структурних компонентів.

Ці поліпшення дозволять VMS Eve здійснювати 100 польотів між профілактичними роботами. Зараз літак-носій здійснює тільки 10. Це буде величезний ривок, який значно збільшить частоту польотів Virgin Galactic у майбутньому, каже Колглаз'є.

У кінцевому підсумку компанія планує здійснювати польоти дуже часто, розмістивши флот ракетопланів і літаків-носіїв на космодромах по всьому світу.

VMS Eve повинен повернутися на космодром Америки приблизно в середині наступного року. Незабаром після цього Virgin Galactic здйснить ще один випробувальний політ з екіпажем, а потім повністю зосередиться на комерційних польотах у третьому кварталі 2022 року.

Про конкурентів

[ + – ] Джефф Безос

У Virgin Galactic є один головний конкурент в індустрії суборбітального космічного туризму — це компанія Blue Origin Джеффа Безоса, який полетів на орбіту на борту ракети New Shepard разом із трьома іншими пасажирами в рамках першого пілотованого космічного польоту своєї компанії ще 20 липня. Blue Origin ще не оголосила, скільки коштуватиме місце на борту її багаторазового ракетно-капсульного комплексу New Shepard.