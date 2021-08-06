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Астрономы впервые увидели в деталях взрыв звезды, которая больше Солнца в 100 раз

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Фото: The Guardian

Ученым впервые удалось увидеть самую раннюю фазу появления сверхновой звезды.

Самая ранняя стадия появления сверхновой звезды – это катастрофический взрыв, который ученые впервые наблюдали с удивительными подробностями. Это поможет лучше понять, что происходит с умирающими звездами, говорят ученые. Согласно новому исследованию, звезда, которая взорвалась была желтым сверхгигантом по размерам превосходящая наше Солнце в 100 раз, сообщает The Guardian

1 миллиард лет от нас

На основе данных, полученных от космического телескопа Кеплер, ученые зафиксировали первоначальную вспышку света от сверхновой, в то время как ударная волна пронзила звезду.

"Самую первую стадию появления сверхновой звезды ученые раньше никогда не видели полностью и так детально", — говорит Патрик Армстронг из Австралийского национального университета.

"Чтобы это увидеть, необходимо смотреть в нужную часть неба, в нужное время", — говорит он.

По словам Армстронга сверхновая звезда под названием SN2017jgh, находилась на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от нас. "Свет, который мы увидели, долетел до нас через миллиард лет".

Одна звезда каждые 100 лет

По расчетам астрономов в каждой галактике одна звезда взрывается каждые сто лет. "Существуют миллионы галактик, а это означает, что можно увидеть с помощью телескопа примерно одну сверхновую звезду в неделю, а если наблюдать за звездами с помощью космического телескопа Кеплер, то одну cверхновую в день", — говорит Армстронг.

Сверхновая звезда взрывается достаточно быстро, но пройдут недели или даже месяцы, пока она станет очень яркой, а затем в конце концов погаснет. А первоначальная стадия взрыва звезды длится всего несколько дней, говорит ученый.

Исследователи сделали свое открытие на основе измерений кривой блеска — изменений количества света, исходящего от сверхновой с течением времени.

"Мы видим в ночном небе, как эта маленькая светящаяся точка становится все ярче и ярче во время взрыва сверхновой, а затем тускнеет", — говорит Армстронг. "Мы впервые увидели происходящее во всех деталях".

Ранняя вспышка взрывающейся звезды, зафиксированная телескопом Кеплер

Звездный состав

Спектр света сверхновой, также помог ученым узнать из чего состоит звезда. "Свет от сверхновой мы разделяем на цвета радуги. В зависимости от того какие цвета мы видим, например, больше красного или зеленого, это дает нам возможность узнать, из каких элементов состоит сверхновая звезда," – говорит Армстронг.

По словам ученого, это наблюдение позволило лучше понять, что звезды превращаются в разные сверхновые. "Обычно мы не можем получить достаточно информации об этих звездах, потому что они уже взорвались, и уже не на что смотреть".

В отличие от других телескопов, которые проводят наблюдения один раз в день, телескоп Кеплер делал изображения каждые полчаса, что позволяет всесторонне измерять кривую блеска. Космический телескоп Кеплер завершил свою работу в 2018 году, но данные полученные им ученые продолжают обрабатывать и сегодня.