Астрономы впервые увидели в деталях взрыв звезды, которая больше Солнца в 100 раз
Ученым впервые удалось увидеть самую раннюю фазу появления сверхновой звезды.
Самая ранняя стадия появления сверхновой звезды – это катастрофический взрыв, который ученые впервые наблюдали с удивительными подробностями. Это поможет лучше понять, что происходит с умирающими звездами, говорят ученые. Согласно новому исследованию, звезда, которая взорвалась была желтым сверхгигантом по размерам превосходящая наше Солнце в 100 раз, сообщает The Guardian
1 миллиард лет от нас
На основе данных, полученных от космического телескопа Кеплер, ученые зафиксировали первоначальную вспышку света от сверхновой, в то время как ударная волна пронзила звезду.
"Самую первую стадию появления сверхновой звезды ученые раньше никогда не видели полностью и так детально", — говорит Патрик Армстронг из Австралийского национального университета.
"Чтобы это увидеть, необходимо смотреть в нужную часть неба, в нужное время", — говорит он.
По словам Армстронга сверхновая звезда под названием SN2017jgh, находилась на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от нас. "Свет, который мы увидели, долетел до нас через миллиард лет".
Одна звезда каждые 100 лет
По расчетам астрономов в каждой галактике одна звезда взрывается каждые сто лет. "Существуют миллионы галактик, а это означает, что можно увидеть с помощью телескопа примерно одну сверхновую звезду в неделю, а если наблюдать за звездами с помощью космического телескопа Кеплер, то одну cверхновую в день", — говорит Армстронг.
Сверхновая звезда взрывается достаточно быстро, но пройдут недели или даже месяцы, пока она станет очень яркой, а затем в конце концов погаснет. А первоначальная стадия взрыва звезды длится всего несколько дней, говорит ученый.
Исследователи сделали свое открытие на основе измерений кривой блеска — изменений количества света, исходящего от сверхновой с течением времени.
"Мы видим в ночном небе, как эта маленькая светящаяся точка становится все ярче и ярче во время взрыва сверхновой, а затем тускнеет", — говорит Армстронг. "Мы впервые увидели происходящее во всех деталях".
Звездный состав
Спектр света сверхновой, также помог ученым узнать из чего состоит звезда. "Свет от сверхновой мы разделяем на цвета радуги. В зависимости от того какие цвета мы видим, например, больше красного или зеленого, это дает нам возможность узнать, из каких элементов состоит сверхновая звезда," – говорит Армстронг.
По словам ученого, это наблюдение позволило лучше понять, что звезды превращаются в разные сверхновые. "Обычно мы не можем получить достаточно информации об этих звездах, потому что они уже взорвались, и уже не на что смотреть".
В отличие от других телескопов, которые проводят наблюдения один раз в день, телескоп Кеплер делал изображения каждые полчаса, что позволяет всесторонне измерять кривую блеска. Космический телескоп Кеплер завершил свою работу в 2018 году, но данные полученные им ученые продолжают обрабатывать и сегодня.