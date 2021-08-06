Астрономи вперше побачили в деталях вибух зірки, яка більша за Сонце у 100 разів

Вченим вперше вдалося побачити найбільш ранню фазу появи наднової зірки.

Найбільш рання стадія появи наднової зірки — це катастрофічний вибух, який вчені вперше спостерігали з дивовижними подробицями. Це допоможе краще зрозуміти, що відбувається з помираючими зірками, кажуть вчені. Згідно з новим дослідженням, зірка, яка вибухнула була жовтим надгігантом, розмірами перевершує наше Сонце у 100 разів, повідомляє The Guardian

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1 мільярд років від нас

На основі даних, отриманих від космічного телескопа Кеплер, вчені зафіксували первісний спалах світла від наднової, тоді як ударна хвиля пронизала зірку.

"Найпершу стадію появи наднової зірки вчені раніше ніколи не бачили повністю і так детально", — говорить Патрік Армстронг з Австралійського національного університету.

"Щоб це побачити, необхідно дивитися в потрібну частину неба, у потрібний час", — говорить він.

За словами Армстронга наднова зірка під назвою SN2017jgh, перебувала на відстані більше 1 мільярда світлових років від нас. "Світло, яке ми побачили, долетіло до нас через мільярд років".

Одна зірка кожні 100 років

За розрахунками астрономів у кожній галактиці одна зірка вибухає кожні сто років. "Існують мільйони галактик, а це означає, що можна побачити за допомогою телескопа приблизно одну наднову зірку на тиждень, а якщо спостерігати за зірками за допомогою космічного телескопа Кеплер, то одну наднову на день", — говорить Армстронг.

Наднова зірка вибухає досить швидко, але пройдуть тижні або навіть місяці, поки вона стане дуже яскравою, а потім врешті згасне. А первісна стадія вибуху зірки триває всього кілька днів, каже вчений.

Дослідники зробили своє відкриття на основі вимірів кривої блиску — змін кількості світла, що виходить від наднової з плином часу.

"Ми бачимо у нічному небі як ця маленька крапка, що світиться, стає все яскравішою під час вибуху наднової, а потім тьмяніє", — говорить Армстронг. "Ми вперше побачили, що відбувається у всіх деталях".

[ + – ] Шторка вибухає зірки, зафіксована телескопом Кеплер

Зоряний склад

Спектр світла наднової, також допоміг вченим дізнатися з чого складається зірка. "Світло від наднової ми поділяємо на кольори веселки. Залежно від того які кольори ми бачимо, наприклад, більше червоного чи зеленого, це дає нам можливість дізнатися, з яких елементів складається наднова зірка," — говорить Армстронг.

За словами вченого, це спостереження дозволило краще зрозуміти, що зірки перетворюються у різні наднові. "Зазвичай ми не можемо отримати достатньо інформації про ці зірки, тому що вони вже вибухнули, і вже нема на що дивитися".

На відміну від інших телескопів, які здійснюють спостереження один раз на день, телескоп Кеплер робив зображення кожні пів години, що дозволяє всебічно вимірювати криву блиску. Космічний телескоп Кеплер завершив свою роботу у 2018 році, але отримані ним дані вчені продовжують обробляти і сьогодні.