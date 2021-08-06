1000 землетрясений в месяц. Выросла активность супервулкана, способного уничтожить жизнь на Земле

Уровень сейсмической активности в Йеллоустонском национальном парке выше среднего.

По данным Геологической службы США (USGS), в июле было зарегистрировано более 1000 землетрясений. Подобная сейсмическая активность наблюдалась в этом регионе в июне 2017 года, когда земля содрогалась более чем 1100 раз. Сейсмологи говорят, что эти землетрясения были почти незаметными, всего четыре из них были магнитудой в 3 балла – их можно заметить, но ни вряд ли причинят значительный вред. По словам ученых пока нет предпосылок, чтобы говорить о том, что супервулкан под парком проявит себя в полную силу и будет очень сильное извержение, сообщает Sciencealert

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Самое сильное землетрясение

"Несмотря на то, что уровень сейсмической активности выше среднего, он не является проявлением магматической активности", — говорят ученые. "Если бы магматическая активность была причиной землетрясений, мы бы увидели и другие проявления этой активности, например, газовые или тепловые выбросы на поверхность, но этого не было".

В июля сейсмологи зафиксировали в общей сложности 1008 землетрясений. Эти была серия подземных толчков, из которых самое мощные были в средине месяца. Тогда произошло не менее 764 землетрясений, в том числе самое сильное за месяц землетрясение силой 3,6 балла. Сейсмологи говорят, что остальные землетрясения были слабее, меньше 3 баллов.

В Геологической службе США говорят, что землетрясения, вероятно, являются результатом движения по разломам под парком. По словам ученых, движение в разломах может быть вызвано таянием снега, который увеличивает количество грунтовых вод, просачивающихся под территорию парка, и повышает уровень подземного давления.

В Йеллоустоне обычно бывает от 700 до 3000 землетрясений в год. Но большинство из них остаются незамеченными посетителями парка. А самым сильным в истории Йеллоустона было землетрясение силой 7,3 балла в 1959 году.

[ + – ] Вулкан Йеллоустоун Фото: Forbes

Почему трясет?

Йеллоустонский национальный парк расположен над сетью линий разломов, связанных с огромным вулканом, который находится глубоко под землей. Последний раз этот вулкан извергался около 70 000 лет назад.

Землетрясения происходят, когда линии разломов расходятся, а магма, вода и газ перемещаются под поверхностью. Поэтому в парке так много гейзеров и горячих источников, которые получают энергию в результате этих процессов.

Извержение вулкана Йеллоустоун уже происходило в прошлом, причем несколько раз. По словам ученых, гигантские извержения происходят каждые 725 тысяч лет. Если эти данные верны, еще одно подобное извержение стоит ожидать примерно через 100 тысяч лет. Кстати, подобное разрушительное извержение может уничтожить все Соединенные Штаты, засорит реки пеплом и вызовет засуху и голод, говорят ученые.

Последствия суперизвержения

Извержение супервулкана приведет к возникновению сверхмощных пирокластических потоков — настоящих "ураганов" из вулканических газов, камней и пепла, которые покроют территорию в десятки тысяч квадратных километров. Ни одно живое существо не выживет на этой территории. За пределами пораженной территории невозможно будет выращивать агрокультуры – даже слой пепла в 1 сантиметр сделает это практически невыполнимой задачей. Также здесь будут идти кислотные дожди, в рузультате чего вода в водоемах станет непригодной к употреблению. Также на всей планете может снизится температура и изменится состав атмосферы.