1000 землетрусів на місяць. Зросла активність супервулкана, здатного знищити життя на Землі

Рівень сейсмічної активності в Єллоустонському національному парку вище середнього.

За даними Геологічної служби США (USGS), в липні було зареєстровано понад 1000 землетрусів. Подібна сейсмічна активність спостерігалася у цьому регіоні у червні 2017 року, коли земля здригалася більше ніж 1100 разів. Сейсмологи кажуть, що ці землетруси були майже непомітними, всього чотири з них були магнітудою 3 бали — їх можна помітити, але вони навряд заподіють значної шкоди. За словами вчених поки немає передумов, щоб говорити про те, що супервулкан під парком проявить себе у повну силу і буде дуже сильне виверження, повідомляє Sciencealert

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Найсильніший землетрус

"Незважаючи на те, що рівень сейсмічної активності вище середнього, він не є проявом магматичної активності", — говорять вчені. "Якби магматична активність була причиною землетрусів, ми б побачили й інші прояви цієї активності, наприклад, газові або теплові викиди на поверхню, але цього не було".

У липні сейсмологи зафіксували загалом 1008 землетрусів. Це була серія підземних поштовхів, з яких найпотужніші були в середині місяця. Тоді відбулося не менше 764 землетрусів, зокрема найсильніший за місяць землетрус силою 3,6 бала. Сейсмологи кажуть, що інші землетруси були слабші, менше 3 балів.

У Геологічній службі США говорять, що землетруси, ймовірно, є результатом руху по розломи під парком. За словами вчених, рух у розломах може бути викликаний таненням снігу, який збільшує кількість ґрунтових вод, що просочуються під територію парку, і підвищують рівень підземного тиску.

У Єллоустоні зазвичай буває від 700 до 3000 землетрусів на рік. Але більшість з них залишаються непоміченими відвідувачами парку. А найсильнішим в історії Єллоустона був землетрус силою 7,3 бала у 1959 році.

[ + – ] вулкан Єллоустоун Фото: Forbes

Чому трясе?

Єллоустонський національний парк розташований над мережею ліній розломів, пов'язаних з величезним вулканом, який знаходиться глибоко під землею. Востаннє цей вулкан вивергався близько 70 000 років тому.

Землетруси відбуваються, коли лінії розломів розходяться, а магма, вода і газ переміщаються під поверхнею. Тому в парку так багато гейзерів і гарячих джерел, які отримують енергію в результаті цих процесів.

Виверження вулкана Єллоустоун вже відбувалося у минулому, причому кілька разів. За словами вчених, гігантські виверження відбуваються кожні 725 тисяч років. Якщо ці дані правильні, ще одне подібне виверження варто очікувати приблизно через 100 тисяч років. До речі, подібне руйнівне виверження може знищити всі Сполучені Штати, засмітить річки попелом і викличе посуху і голод, кажуть вчені.

Наслідки супервиверження

Виверження супервулкана призведе до виникнення надпотужних пірокластичних потоків — справжніх "ураганів" з вулканічних газів, каменів і попелу, які покриють територію в десятки тисяч квадратних кілометрів. Жодна жива істота не виживе на цій території. За межами ураженої території неможливо буде вирощувати агрокультури — навіть 1-сантиметровий шар попелу зробить це практично нездійсненним завданням. Також тут будуть йти кислотні дощі, в результаті чого вода у водоймах стане непридатною до вживання. Також на всій планеті може знизитися температура і змінитися склад атмосфери.