Мегаструктуры вокруг черных дыр могут быть признаками инопланетной цивилизации, - ученые

Эти структуры, называемые сферами Дайсона, помогли бы инопланетянам в стремительном развитии. Осталось обнаружить и тех и других.

Еще в 1960 году физик Фримен Дайсон предположил, что достаточно развитая цивилизация должна использовать мощь своей домашней звезды для генерации энергии в огромных масштабах. Структуры, генерирующие энергию звезд, стали называть сферами Дайсона. А если предположить, что внеземная цивилизация строит такие мегаструктуры не только вокруг звезд, но и вокруг черных дыр, чтобы забирать энергию и у них? В недавно опубликованном исследовании ученые предлагают искать сферы Дайсона именно вокруг черных дыр, так как данные конструкции будут признаком более развитой внеземной жизни, сообщает inverse.com

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Что такое сфера Дайсона?

Сфера Дайсона — это теоретическая мегаструктура, которая окружает звезду для сбора ее энергии. По теории Дайсона, каждая инопланетная цивилизация во время своего развития требует все большего количества энергии для поддержания своего существования и дальнейшего развития. Выходом из ситуации будет сбор энергии домашней звезды для начала. Дайсон сделал такое предположение на основании того факта, что, например, Земля получает только 1 миллиардную часть энергии Солнца.

Можно ли построить сферу Дайсона вокруг черной дыры?

Ученые предполагают, что вместо того, чтобы строить сферу Дайсона вокруг звезды, инопланетная цивилизация может построить такую ​​же мегаструктуру вокруг черной дыры. По мнению исследователей это позволит инопланетной цивилизации получать энергию из шести источников:

Космический микроволновый фон, электромагнитное излучение, оставшееся после Большого взрыва;

Излучение Хокинга, теоретическое излучение, испускаемое черной дырой;

Аккреционный диск, диск из вещества, вращающийся вокруг черной дыры;

Аккреция Бонди, сферическая аккреция ионизированного газа вокруг объекта;

Корона, яркая область белого света над черной дырой, которая образуется из частиц горячего газа;

Мощные струи излучения и частиц, испускаемых черной дырой почти со скоростью света.

Согласно исследованию, сфера Дайсона вокруг черной дыры, будет собирать в пять раз больше энергии, чем вокруг звезды.

Можно ли обнаружить инопланетные сферы Дайсона?

В 2015 году астроном Табета Бояджян заметил мерцающую тусклую звезду, чего ученые никогда раньше не наблюдали. Некоторые учены предположили, что вокруг звезды под названием KIC 8462852 или звезда Бояджяна, находится сфера Дайсона, поэтому она так странно светит.

В новом исследовании говорится, что, если инопланетная цивилизация построит сферу Дайсона вокруг черной дыры, ее можно будет обнаружить в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Авторы утверждают, что, используя современные телескопы можно обнаружить такую же ​​структуру и вокруг далекой звезды.

[ + – ] Сфера Дайсона. Иллюстрация.

Насколько сложно построить сферу Дайсона вокруг черной дыры?

"Построить такую конструкцию вокруг звезды достаточно сложно", говорит Джейсон Райт, директор Центра внеземного разума штата Пенсильвания. "Цивилизациям потребовались бы материалы, которые не разрывали бы себя на части и гравитационно не притягивались к любым близлежащим объектам".

Построить такую структуру вокруг черной дыры будет еще сложнее. Черные дыры втягивают окружающее вещество от звезд или других объектов, находящихся рядом, и часть этого вещества затем выбрасывается в виде двух мощных струй. Черная дыра окружена своим горизонтом событий, границей, очерчивающей черную дыру, из-за которой ничего, что попадает в черную дыру, невозможно увидеть снаружи.

Если бы мегаструктура была построена вокруг горизонта событий черной дыры, она постоянно бы подвергалась разрушениям входящим в дыру веществом, а еще такая сфера должна выдерживать температуру до 2700 градусов по Цельсию, говорит ученый.

С другой стороны, пары частиц, одна частица и одна античастица, разделяются из-за сильного гравитационного поля, в результате чего одна попадает внутрь горизонта событий, а другая выходит в виде излучения. Используя это излучение и излучение аккреционного диска, вокруг черной дыры можно накопить много потенциальной энергии. Если использовать достаточно прочный материал, инопланетная цивилизация смогла бы получать энергию из черной дыры, говорится в исследовании.

Но, если бы такая развитая цивилизация существовала, то ее представители вероятно, уже знали бы о нашем существовании к тому времени, когда мы обнаружим их сферу Дайсона вокруг черной дыры, говорят ученые.