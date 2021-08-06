Мегаструктури навколо чорних дір можуть бути ознаками інопланетної цивілізації, — учені

Ці структури, звані сферами Дайсона, допомогли б інопланетянам у стрімкому розвитку. Залишилося знайти і тих, і інших.

Ще в 1960 році фізик Фрімен Дайсон припустив, що досить розвинена цивілізація повинна використовувати міць своєї домашньої зірки для генерації енергії у величезних масштабах. Структури, які генерують енергію зірок, стали називати сферами Дайсона. А якщо припустити, що позаземна цивілізація будує такі мегаструктури не тільки навколо зірок, але і навколо чорних дір, щоб забирати енергію і в них? У нещодавно опублікованому дослідженні вчені пропонують шукати сфери Дайсона саме навколо чорних дір, адже ці конструкції будуть ознакою більш розвиненого позаземного життя, повідомляє inverse.com.

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Що таке сфера Дайсона?

Сфера Дайсона — це теоретична мегаструктура, яка оточує зірку для збору її енергії. За теорією Дайсона, кожна інопланетна цивілізація під час свого розвитку вимагає все більшої кількості енергії для підтримки свого існування і подальшого розвитку. Виходом із ситуації буде збір енергії домашньої зірки для початку. Дійсно зробив таке припущення на підставі того факту, що, наприклад, Земля отримує лише 1 мільярдну частину енергії Сонця.

Чи можна побудувати сферу Дайсона навколо чорної діри?

Учені припускають, що замість того, щоб будувати сферу Дайсона навколо зірки, інопланетна цивілізація може побудувати таку ж мегаструктуру навколо чорної діри. На думку дослідників, це дозволить інопланетній цивілізації отримувати енергію з шести джерел:

Космічний мікрохвильовий фон, електромагнітне випромінювання, що залишилося після Великого вибуху;

Випромінювання Гокінга, теоретичне випромінювання, що випускається чорною дірою;

Акреційний диск, диск з речовини, що обертається навколо чорної діри;

Акреція Бонді, сферична акреція іонізованого газу навколо об'єкта;

Корона, яскрава область білого світла над чорною дірою, яка утворюється з часток гарячого газу;

Потужні струмені випромінювання і часток, що випускаються чорною дірою майже зі швидкістю світла.

Згідно з дослідженням, сфера Дайсона навколо чорної діри, буде збирати в п'ять разів більше енергії, ніж навколо зірки.

Чи можна виявити інопланетні сфери Дайсона?

У 2015 році астрономиня Табета Бояджян зауважила мерехтливу тьмяну зірку, чого вчені ніколи раніше не спостерігали. Деякі вчені припустили, що навколо зірки під назвою KIC 8462852 або зірка Бояджян, розташована сфера Дайсона, тому вона так дивно світить.

У новому дослідженні йдеться, що, якщо інопланетна цивілізація побудує сферу Дайсона навколо чорної діри, її можна буде виявити в ультрафіолетовому, ближньому і середньому інфрачервоному діапазонах. Автори стверджують, що, використовуючи сучасні телескопи, можна виявити таку ж структуру і навколо далекої зірки.

[ + – ] Сфера Дайсона. Ілюстрація.

Наскільки складно побудувати сферу Дайсона навколо чорної діри?

"Побудувати таку конструкцію навколо зірки досить складно", говорить Джейсон Райт, директор Центру позаземного розуму штату Пенсильванія. "Цивілізаціям потрібні були б матеріали, які не розривали б себе на частини і гравітаційно не притягаються до будь-яких довколишніх об'єктів".

Побудувати таку структуру навколо чорної діри буде ще складніше. Чорні діри втягують навколишню речовину від зірок або інших об'єктів, що перебувають поруч, і частина цієї речовини потім викидається у вигляді двох потужних струменів. Чорна діра оточена своїм горизонтом подій, кордоном, що окреслює чорну діру, через яку нічого, що потрапляє в чорну діру, неможливо побачити ззовні.

Якби мегаструктура була побудована навколо горизонту подій чорної діри, вона постійно б зазнавала руйнувань речовиною, що входить у діру, а ще така сфера повинна витримувати температуру до 2700 градусів за Цельсієм, каже вчений.

З іншого боку, пари частинок, одна частка й одна античастинка, діляться через сильне гравітаційне поле, у результаті чого одна потрапляє всередину горизонту подій, а інша виходить у вигляді випромінювання. Використовуючи це випромінювання і випромінювання акреційного диска, навколо чорної діри можна накопичити багато потенційної енергії. Якщо використовувати досить міцний матеріал, інопланетна цивілізація змогла б отримувати енергію з чорної діри, йдеться в дослідженні.

Але, якщо б така розвинена цивілізація існувала, то її представники, ймовірно, уже знали б про наше існування на той час, коли ми виявимо їхню сферу Дайсона навколо чорної діри, говорять учені.