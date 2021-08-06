Загадка лунной мантии может пролить свет на эволюцию обитаемых планет, - ученые (фото)

Благодаря изучению горных пород лунной мантии, эксперты надеются исследовать ранее не изученные слои спутника и понять, как он сформировался.

Никто не будет спорить о том, что единственный спутник Земли — Луна напоминает крайне бесплодный и безжизненный мир. Однако в своем недавнем исследовании ученые NASA выяснили, что геологическая активность извлекла на поверхность спутника куски горных пород и минералов из более глубоких лунных слоев, и они хотят ее заполучить, пишет Futurism.

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Исследователи NASA планируют изучить "фрагменты" мантии Луны, которые поднялись на поверхность, и благодаря исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, у них теперь есть довольно хорошее представление о том, где их искать.

Изучение внутренних слоев Луны предоставит экспертам редкий шанс раскрыть, как различные космические породы и планеты, включая нашу собственную, формировались и эволюционировали, поэтому космическое агентство надеется воспользоваться этой возможностью в будущих миссиях по сбору образцов.

[ + – ] На этой карте южного полюса Луны изображено обилие тория, представленное в виде цветовой шкалы, где области с высоким его содержанием показаны красным цветом, переходящим в фиолетовый и серый цвета при более низком содержании.

В своем исследовании специалисты описывают процесс, в результате которого породы, изначально опускающиеся в мантию Луны на более ранних этапах истории, теперь были либо захвачены, либо вытеснены на поверхность более плотными породами. Им потребовалось больше времени, чтобы застыть в древнем магматическом океане Луны.

"Как оказалось, эволюция лунной мантии сложнее, чем считалось ранее. Некоторые минералы, которые кристаллизуются и тонут намного раньше, менее плотные, чем те которые делают это позже", — рассказал ведущий автор исследования и научный сотрудник NASA Дэниел Мориарти.

В результате это приводит к нестабильной ситуации, когда легкий материал в нижней части мантии пытается подняться, а более тяжелый, ближе к вершине — опускается. Этот процесс, называемый "гравитационным переворотом", не происходит аккуратно и упорядоченно, а наоборот становится небрежным, со множеством перемешиваний.

Куски поднятой на поверхность мантии, которые особенно распространены в районе южного полюса Луны, могут оказаться бесценной целью для будущих миссий по возврату образцов.

"С помощью последующих исследований, мы сможем получить представление о ранее не изученных слоях нашего спутника и совершенно новую глубину понимания того, как Луна сформировалась", — заключили ученые.