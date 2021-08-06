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Загадка місячної мантії може пролити світло на еволюцію населених планет, — вчені (фото)

Юлія Чайка
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Місяць, поверхня, космос, ілюстрація

Завдяки вивченню гірських порід місячної мантії, експерти сподіваються досліджувати раніше не вивчені шари супутника та зрозуміти, як він сформувався.

Ніхто не буде сперечатися з тим, що єдиний супутник Землі, Місяць, нагадує вкрай безплідний і неживий світ. Однак у своєму недавньому дослідженні вчені NASA з'ясували, що геологічна активність витягла на поверхню супутника шматки гірських порід і мінералів із глибших місячних шарів, і вони хочуть її отримати, пише Futurism.

Дослідники NASA планують вивчити "фрагменти" мантії Місяця, які піднялися на поверхню, і завдяки дослідженням, опублікованим у журналі Nature Communications, у них тепер є досить гарне уявлення про те, де їх шукати.

Вивчення внутрішніх шарів Місяця надасть експертам рідкісний шанс розкрити, як різні космічні породи та планети, включаючи нашу власну, формувалися і еволюціонували, тому космічне агентство сподівається скористатися цією можливістю в майбутніх місіях зі збору зразків.

Місяць, поверхня, ілюстрація
На цій карті південного полюса Місяця зображено велику кількість торію, представлена у вигляді кольорової шкали, де області з високим його вмістом показані червоним кольором, перехідним у фіолетовий і сірий кольори при нижчому вмісті.

У своєму дослідженні фахівці описують процес, у результаті якого породи, які спочатку спускалися в мантію Місяця на більш ранніх етапах історії, тепер були або захоплені, або витіснені на поверхню більш щільними породами. Їм потрібно більше часу, щоб застигнути в стародавньому магматичному океані Місяця.

"Як виявилося, еволюція місячної мантії складніша, ніж вважалося раніше. Деякі мінерали, які кристалізуються та тонуть набагато раніше, менш щільні, ніж ті, які роблять це пізніше", — розповів провідний автор дослідження та науковий співробітник NASA Деніел Моріарті.

У результаті це призводить до нестабільної ситуації, коли легкий матеріал у нижній частині мантії намагається піднятися, а важчий, ближчий до вершини, — опускається. Цей процес, званий "гравітаційним переворотом", не відбувається акуратно та впорядковано, а навпаки стає недбалим, з безліччю перемішувань.

Шматки піднятої на поверхню мантії, які особливо поширені в районі південного полюса Місяця, можуть виявитися безцінною метою для майбутніх місій з повернення зразків.

"За допомогою наступних досліджень ми зможемо отримати уявлення про раніше не вивчені шари нашого супутника й абсолютно нову глибину розуміння того, як Місяць сформувався", — підсумували вчені.