Ученые рассказали, что произойдет, если столкнутся две газовые планеты

Астрофизик доктор Аластер Ганн объяснил к чему приведут лобовое и перекрестное столкновения таких небесных тел как Юпитер и Сатурн.

Согласно небесной механике, столкновение двух газовых гигантов крайне маловероятно, однако все же существует небольшой шанс, что такое событие может произойти во время формирования планетной системы, пишет Science Focus.

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Результат столкновения в основном зависит от скорости и угла удара. Что касается лобовых столкновений, то они приведут к полному слиянию газовых гигантов без каких-либо потерь материала, ни в их твердых ядрах ни в газовых оболочках.

[ + – ] Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца.

Однако более быстрое лобовое столкновение по мере слияния двух ядер приведет к потере большинства инертных газов. Очень высокие скорости полностью раздробят и уничтожат обе планеты.

Но если взять перекрестные столкновения (столкновение, которое происходит под углом меньше 90 градусов, что не вызывает такого разрушения как при лобовом столкновении, где угол равен 90 градусов), то они могут привести к разным результатам. Например, если два ядра полностью друг друга обойдут, оба газовых гиганта потеряют значительную часть своих газовых оболочек, но никак не сольются.

Если ядра столкнутся под достаточно большим углом, то планеты могут как слиться, так и не слиться, но в любом случае потеряется огромное количество газовой оболочки. Важно отметить, что столкновения под углом близким к 0 вообще не разрушают планеты, которые продолжают двигаться по тем же орбитам без потери массы.

[ + – ] Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера

Перекрестные столкновения между газовыми гигантами также могут привести к изменению их формы, или "сжатию". Такая идея была предложена в качестве средства изучения ранней истории столкновения газовых гигантов в других звездных системах.

И хотя нет никаких конкретных доказательств того, что Юпитер или Сатурн образовались в результате слияния более мелких газовых гигантов, такая возможность существует.

Кроме того, Юпитер и Сатурн имеют в составе более высокую долю тяжелых элементов, чем Солнце. Это позволяет предположить, что один или оба из них могли образоваться в результате такого столкновения.