Вчені розповіли, що станеться, якщо зіткнуться дві газові планети

Астрофізик доктор Аластер Ганн пояснив до чого призведуть лобове і перехресне зіткнення таких небесних тіл як Юпітер і Сатурн.

Згідно небесної механіки, зіткнення двох газових гігантів вкрай малоймовірно, однак все ж існує невеликий шанс, що така подія може відбутися під час формування планетної системи, пише Science Focus.

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Результат зіткнення в основному залежить від швидкості і кута удару. Що стосується лобових зіткнень, то вони призведуть до повного злиття газових гігантів без будь-яких втрат матеріалу, ні в їх твердих ядрах ні в газових оболонках.

[ + – ] Юпітер — найбільша планета Сонячної системи, п'ята за віддаленості від Сонця.

Однак більш швидке лобове зіткнення по мірі злиття двох ядер призведе до втрати більшості інертних газів. Дуже високі швидкості повністю роздрібнять і знищать обидві планети.

Але якщо взяти перехресні зіткнення (зіткнення, яке відбувається під кутом менше 90 градусів, що не викликає такого руйнування як при лобовому зіткненні, де кут дорівнює 90 градусів), то вони можуть привести до різних результатів. Наприклад, якщо два ядра повністю один одного обійдуть, обидва газових гіганта втратять значну частину своїх газових оболонок, але ніяк не злиються.

Якщо ядра зіткнуться під досить великим кутом, то планети можуть як злитися, так і не злитися, але в будь-якому випадку втратиться величезна кількість газової оболонки. Важливо відзначити, що зіткнення під кутом близьким до 0 взагалі не руйнують планети, які продовжують рухатися по тих же орбітах без великої втрати маси.

[ + – ] Сатурн — шоста планета від Сонця і друга за розмірами планета в Сонячній системі після Юпітера

Перехресні зіткнення між газовими гігантами також можуть привести до зміни їх форми, або "стиснення". Така ідея була запропонована в якості засобу вивчення ранньої історії зіткнення газових гігантів в інших зоряних системах.

І хоча немає ніяких конкретних доказів того, що Юпітер або Сатурн утворилися в результаті злиття більш дрібних газових гігантів, така можливість існує.

Крім того, Юпітер і Сатурн мають в складі більш високу частку важких елементів, ніж Сонце. Це дозволяє припустити, що один або обидва з них могли утворитися в результаті такого зіткнення.