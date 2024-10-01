Небезпечні "ігри": російський Су-35 ледь не врізався в F-16 біля узбережжя Аляски (відео)

Американський льотчик від раптового маневру Су-35 вигукнув і різко повів свою машину з метою уникнути зіткнення.

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Російський винищувач Су-35 виконав маневр "удар у голову" в небезпечній близькості до винищувача ВПС США F-16C, який виконував планове перехоплення пари російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС біля узбережжя Аляски. Відео інциденту опублікувала 30 вересня пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Американські винищувачі F-16C з 18-ї ескадрильї винищувачів-перехоплювачів (18 FIS) 23 вересня супроводжували російські літаки, що перебували в міжнародному повітряному просторі в зоні ідентифікації ППО Аляски (ADIZ). У якийсь момент Су-35 здійснив маневр, що різко перетинає траєкторію польоту американської машини з небезпечною близькістю.

Було чути, як американський льотчик винищувача F-16, усередині якого було встановлено відеокамеру, вигукує від явного здивування, коли повз них проноситься російський літак. Він відреагував на раптовий випад Су-35, різко відвівши свою машину з метою уникнути зіткнення.

У зв'язку з інцидентом командувач NORAD генерала ВПС Грегорі Гійо заявив, що дії російського льотчика були непрофесійними.

"Вчинок російського пілота був небезпечним, непрофесійним і поставив під загрозу всіх — це не те, що можна побачити в професійних повітряних силах", — прокоментував генерал.

Як зазначили оглядачі The War Zone, 18-та ескадрилья винищувачів ВПС США, що базується на авіабазі Ейєльсон, унікальна тим, що поєднує завдання із забезпечення повітряного суверенітету і боротьби з агресорами.

Цей підрозділ виконує регулярні бойові завдання, зокрема в умовах зростаючої активності російських і китайських військових в Арктиці та біля берегів Аляски. Американці приділяють підвищену увагу цьому регіону у зв'язку зі зростаючою присутністю як Росії, так і Китаю, що вимагає посиленого контролю з боку ВПС і ВМС США.

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Нагадаємо, у 2023 році стався аналогічний інцидент, тільки за участю американського безпілотника MQ-9 Reaper і винищувача Су-27 ВКС РФ. Тоді над Чорним морем російський льотчик скинув перед дроном паливо, що призвело до краху БПЛА.