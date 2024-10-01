Опасные "игры": российский Су-35 чуть не врезался в F-16 у побережья Аляски (видео)

Американский летчик от внезапного маневра Cу-35 воскликнул и резко увел свою машину с целью избежать столкновения.

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Российский истребитель Су-35 выполнил маневр "удар в голову" в опасной близости истребителя ВВС США F-16C, выполнявшего плановый перехват пары российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС побережья Аляски. Видео инцидента опубликовала 30 сентября пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Американские истребители F-16C из 18-й эскадрильи истребителей-перехватчиков (18 FIS) 23 сентября сопровождали российские самолеты, которые находились в международном воздушном пространстве в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ). В какой-то момент Су-35 совершил маневр, резко пересекающий траекторию полета американской машины с опасной близостью.

Было слышно, как американский летчик истребителя F-16, внутри которого была установлена ​​видеокамера, восклицает от явного удивления, когда мимо них проносится российский самолет. Он отреагировал на внезапный выпад Су-35, резко уведя свою машину с целью избежать столкновения.

В связи с инцидентом командующий NORAD генерала ВВС Грегори Гийо заявил, что действия российского летчика были непрофессиональными.

"Поступок российского пилота был опасным, непрофессиональным и поставил под угрозу всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных воздушных силах", — прокомментировал генерал.

Как отметили обозреватели The War Zone, 18-я эскадрилья истребителей ВВС США, базирующаяся на авиабазе Эйельсон, уникальна тем, что совмещает задачи по обеспечению воздушного суверенитета и борьбе с агрессорами.

Это подразделение выполняет регулярные боевые задачи, в том числе в условиях увеличивающейся активности российских и китайских военных в Арктике и у берегов Аляски. Американцы уделяют повышенное внимание этому региону в связи с растущим присутствием как России, так и Китая, что требует усиленного контроля со стороны ВВС и ВМС США.

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Напомним, в 2023 произошел аналогичній инцидент, только с участием американского беспилотника MQ-9 Reaper и истребителя Су-27 ВКС РФ. Тогда над Черным морем российский летчик сбросил перед дроном топливо, что привело к крушению БПЛА.