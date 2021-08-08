Марсианский вертолет Ingenuity запечатлел 3D изображение района Raised Ridges

Низко расположенная система трещин Raised Ridges может предоставить новые сведения о водном прошлом Марса.

Вертолет NASA Ingenuity во время своего самого сложного полета сделал новые захватывающие изображения места посадки в кратере Езеро, пишет Space.com.

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Вертолет завершил свой 10-й полет, поднявшись на новую рекордную высоту в 12 м. С этой точки обзора он смог сфотографировать низко расположенную систему трещин Raised Ridges, которые могут предоставить новые сведения о водном прошлом Марса.

"В данный момент мы перебываем на "Crater Floor Fractured Rough", где марсоход готовится к сбору первых образцов на Красной планете. Кроме того, Ingenuity дает подробное представление о потенциально интригующих геологических особенностях в сотнях метров от нас", — рассказал Кевин Лэнд из Лаборатории реактивного движения NASA.

Десятый полет занял менее 3 минут, в течение которых вертолет с помощью своей цветной камеры запечатлел 10 фотографий. После чего исследователи создали 3D-изображение области Raised Ridges. Этот район заинтересовал специалистов, поскольку он состоит из трех разных поверхностных трещин, которые сходятся в центральной точке. Они похожи на трещины, наблюдаемые в пустынной земной среде, что дает возможные подсказки о прошлой активности воды в этом районе.

"Рассматривая 3D изображение кажется, что вы можете протянуть руку и прикоснутся к Raised Ridges. Но помимо невероятной красоты снимок предоставляет еще и отличную детализацию. Если присмотреться, на поверхности некоторых горных пород можно увидеть несколько занимательных линий. Однако являются ли они результатом векового ветра и пыли, или эти особенности могут рассказать о воде, мы, к сожалению, пока не знаем", — отметил Хэнд.

Одной из главных задач миссии Perseverance является поиск признаков древней микробной жизни на Красной планете. Используя новые изображения Ingenuity, эксперты смогут лучше понять, стоит ли отправлять Perseverance для сбора образцов осадочных пород в Raised Ridges, так как чтобы добраться до этого района, марсоходу потребуется несколько марсианских дней (солы).

"После приземления в кратере Езеро мы сразу же поняли, что здесь есть огромное количество геологических богатств, которые нам еще предстоит исследовать", — заключили ученые.