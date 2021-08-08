Марсіанський вертоліт Ingenuity створив 3D зображення району Raised Ridges

Низько розташована система тріщин Raised Ridges може надати нові відомості про водне минуле Марса.

Вертоліт NASA Ingenuity під час свого найскладнішого польоту зробив нові неймовірні зображення місця приземлення в кратері Єзеро, пише Space.com.

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Вертоліт завершив свій 10-й політ, піднявшись на нову рекордну висоту в 12 м. З цієї точки огляду він зміг сфотографувати низько розташовану систему тріщин Raised Ridges, які можуть надати нові відомості про водне минуле Марса.

"В даний момент ми перебуваємо на" Crater Floor Fractured Rough ", де марсохід готується до збору перших зразків на Червоній планеті. Крім того, Ingenuity надає детальне уявлення щодо потенційно інтригуючих геологічних особливостей в сотнях метрів від нас", — розповів Кевін Ленд з Лабораторії реактивного руху NASA.

Десятий політ зайняв менше 3 хвилин, протягом яких вертоліт за допомогою своєї кольорової камери відобразив 10 фотографій. Після чого дослідники створили 3D-зображення області Raised Ridges. Цей район зацікавив фахівців, оскільки він складається з трьох різних поверхневих тріщин, які сходяться в центральній точці. Вони схожі на тріщини, які спостерігаються в пустельному земному середовищі, що дає можливі підказки про минулої активності води в цьому районі.

"Розглядаючи 3D зображення здається, що ви можете протягнути руку і доторкнутися до Raised Ridges. Але окрім неймовірної краси, знімок надає ще й відмінну деталізацію. Якщо придивитися, на поверхні деяких гірських порід можна побачити кілька цікавих ліній. Однак чи є вони результатом вікового вітру і пилу, або ці особливості можуть розповісти про воду, ми, на жаль, поки не знаємо ", — зазначив Хенд.

Однією з головних завдань місії Perseverance є пошук ознак древнього мікробного життя на Червоній планеті. Використовуючи нові зображення Ingenuity, експерти зможуть краще зрозуміти, чи варто відправляти Perseverance для збору зразків осадових порід в Raised Ridges, так як щоб дістатися до цього району, марсоходу потрібно кілька марсіанських днів (соли).

"Після приземлення в кратері Езеро ми відразу ж зрозуміли, що тут є величезна кількість геологічних багатств, які нам ще доведеться досліджувати в майбутньому", — уклали вчені.