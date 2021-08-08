Ученые представили 5 самых распространенных мифов о Земле
К сожалению, не все, что нам рассказывают в школе — правда, поэтому эксперт Мэтт Браун поведал о популярных вымыслах, которые нам преподают на уроках географии.
Миф 1. Все вулканы выглядят так, как мы приняли их считать.
Идея о том, что вулканы должны быть высокими, конусообразными структурами, выступающими из тропических лесов, в значительной степени является голливудским изобретением, пишет Science Focus.
В любом фильме вулкан обязательно включает в себя лавовый колодец с бурлящей лавой, которую зачастую используют для расправы над злодеями. В реальности же вулканы бывают разных форм и размеров, и находятся они в любом климатическом поясе; а вот лавовый колодец наоборот — встречается крайне редко, только 6 вулканов в мире имеют полупостоянные бассейны лавы, видимые со склонов.
Самый распространенный тип вулкана выглядит совсем иначе, чем его представляют большинство людей. По оценкам вулканологов, 75-80 % всего выброса магмы происходит в океане, а по всему земному шару может быть до миллиона подводных вулканов.
Миф 2. Люди навсегда повредили озоновый шар.
В 1984 году над Южным полюсом было обнаружено большое углубление в озоновом слое. Как оказалось, молекулы, называемые хлорфторуглеродами (ХФУ), используемые для охлаждения и в аэрозольных баллонах, проникли в верхние слои атмосферы.
Здесь они легко вступили в реакцию с озоном, выводя его из обращения быстрее, чем он успевал восстанавливаться. Меньшее количество озона означает меньшую защиту от ультрафиолетовых лучей. Проблема росла по мере того, как слой уменьшался.
Мировой кризис в области общественного здравоохранения казался неизбежным. Более того, он как раз совпал с широким распространением информации об изменении климата, вызванном деятельностью человека.
Но в то время как изменение климата остается насущной проблемой (мягко говоря), истощение озонового слоя больше не вызывает серьезного беспокойства.
ХФУ и связанные с ними химические вещества были запрещены Монреальским протоколом 1987 года. В течение десятилетия уровень озона начал стабилизироваться, а затем восстанавливаться.
Озоновая дыра все еще существует, но она уменьшается. По подсчетам ученых, до конца века мы должны снова приблизиться к начальному уровню.
Миф 3. У морей всегда есть береговая линия.
Океаны — это огромные пространства открытой воды, в то время как моря хотя бы с одной стороны прилегают к суше. В других случаях границы более туманны, и людям приходится прилагать много усилий, чтобы понять, где море становится океаном.
Но, по большому счету, у морей есть берега. Из этого правила есть только одно исключение. Саргассово море — район в Атлантическом океане, ограниченный течениями и не имеющий сухопутных границ. Вместо этого оно окружено Североатлантическим круговоротом. То, что для всего мира звучит как непонятный поджанр R&B, на самом деле является кольцом течений, окружающих Саргассово море.
Водоворот сохраняет воды Саргассова моря спокойными и чистыми, хотя они все больше загрязняются пластиковыми отходами, поступающими извне.
Миф 4. Колумб открыл Америку, а Магеллан совершил кругосветное путешествие.
Путешествия Христофора Колумба полны мифов. На самом деле он не был первым европейцем, достигшим Нового Света (это были викинги), он никогда не ступал на землю Северной Америки и не верил в плоскую Землю.
На сегодняшний день эти заблуждения широко известны, что не скажешь о мифах путешествий Фернан Магеллана. Когда Магеллан отправился из Испании в 1519 году, у него не было намерения совершать кругосветное путешествие. Его задачей было найти западный маршрут вокруг Америки к Островам пряностей в Индонезии, что он и сделал.
К сожалению, его убили в местной войне за территорию, а 18 членов экипажа из 270 отправившихся в путь были первыми, кто совершил кругосветное путешествие за одно плавание.
Миф 5. Эверест — самая высокая гора в мире.
То, что Эверест — самая высокая гора в мире, казалось бы, такой же неоспоримый факт, как и само восхождение. В конце концов, он более чем на 200 м выше своего ближайшего конкурента Чогори (К2). Но все зависит от того, как именно его измерять.
Высота Эвереста 8 848 м — это расстояние между его вершиной и уровнем моря. Но некоторые горы находятся ниже уровня моря. Самой впечатляющей из них является Мауна-Кеа, вулкан на острове Гавайи. От морского дна до вершины Мауна-Кеа — 10 200 м. Если бы океаны каким-то образом осушили, то Мауна-Кеа, по всем меркам, была бы самой высокой вершиной на Земле.