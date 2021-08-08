Ученые представили 5 самых распространенных мифов о Земле

К сожалению, не все, что нам рассказывают в школе — правда, поэтому эксперт Мэтт Браун поведал о популярных вымыслах, которые нам преподают на уроках географии.

Миф 1. Все вулканы выглядят так, как мы приняли их считать.

Идея о том, что вулканы должны быть высокими, конусообразными структурами, выступающими из тропических лесов, в значительной степени является голливудским изобретением, пишет Science Focus.

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В любом фильме вулкан обязательно включает в себя лавовый колодец с бурлящей лавой, которую зачастую используют для расправы над злодеями. В реальности же вулканы бывают разных форм и размеров, и находятся они в любом климатическом поясе; а вот лавовый колодец наоборот — встречается крайне редко, только 6 вулканов в мире имеют полупостоянные бассейны лавы, видимые со склонов.

Самый распространенный тип вулкана выглядит совсем иначе, чем его представляют большинство людей. По оценкам вулканологов, 75-80 % всего выброса магмы происходит в океане, а по всему земному шару может быть до миллиона подводных вулканов.

Миф 2. Люди навсегда повредили озоновый шар.

В 1984 году над Южным полюсом было обнаружено большое углубление в озоновом слое. Как оказалось, молекулы, называемые хлорфторуглеродами (ХФУ), используемые для охлаждения и в аэрозольных баллонах, проникли в верхние слои атмосферы.

Здесь они легко вступили в реакцию с озоном, выводя его из обращения быстрее, чем он успевал восстанавливаться. Меньшее количество озона означает меньшую защиту от ультрафиолетовых лучей. Проблема росла по мере того, как слой уменьшался.

Мировой кризис в области общественного здравоохранения казался неизбежным. Более того, он как раз совпал с широким распространением информации об изменении климата, вызванном деятельностью человека.

Но в то время как изменение климата остается насущной проблемой (мягко говоря), истощение озонового слоя больше не вызывает серьезного беспокойства.

ХФУ и связанные с ними химические вещества были запрещены Монреальским протоколом 1987 года. В течение десятилетия уровень озона начал стабилизироваться, а затем восстанавливаться.

Озоновая дыра все еще существует, но она уменьшается. По подсчетам ученых, до конца века мы должны снова приблизиться к начальному уровню.

Миф 3. У морей всегда есть береговая линия.

Океаны — это огромные пространства открытой воды, в то время как моря хотя бы с одной стороны прилегают к суше. В других случаях границы более туманны, и людям приходится прилагать много усилий, чтобы понять, где море становится океаном.

Но, по большому счету, у морей есть берега. Из этого правила есть только одно исключение. Саргассово море — район в Атлантическом океане, ограниченный течениями и не имеющий сухопутных границ. Вместо этого оно окружено Североатлантическим круговоротом. То, что для всего мира звучит как непонятный поджанр R&B, на самом деле является кольцом течений, окружающих Саргассово море.

Водоворот сохраняет воды Саргассова моря спокойными и чистыми, хотя они все больше загрязняются пластиковыми отходами, поступающими извне.

Миф 4. Колумб открыл Америку, а Магеллан совершил кругосветное путешествие.

[ + – ] Слева - Христофор Колумб, справа - Фернан Магеллан.

Путешествия Христофора Колумба полны мифов. На самом деле он не был первым европейцем, достигшим Нового Света (это были викинги), он никогда не ступал на землю Северной Америки и не верил в плоскую Землю.

На сегодняшний день эти заблуждения широко известны, что не скажешь о мифах путешествий Фернан Магеллана. Когда Магеллан отправился из Испании в 1519 году, у него не было намерения совершать кругосветное путешествие. Его задачей было найти западный маршрут вокруг Америки к Островам пряностей в Индонезии, что он и сделал.

К сожалению, его убили в местной войне за территорию, а 18 членов экипажа из 270 отправившихся в путь были первыми, кто совершил кругосветное путешествие за одно плавание.

Миф 5. Эверест — самая высокая гора в мире.

[ + – ] Гора Эверест.

То, что Эверест — самая высокая гора в мире, казалось бы, такой же неоспоримый факт, как и само восхождение. В конце концов, он более чем на 200 м выше своего ближайшего конкурента Чогори (К2). Но все зависит от того, как именно его измерять.

Высота Эвереста 8 848 м — это расстояние между его вершиной и уровнем моря. Но некоторые горы находятся ниже уровня моря. Самой впечатляющей из них является Мауна-Кеа, вулкан на острове Гавайи. От морского дна до вершины Мауна-Кеа — 10 200 м. Если бы океаны каким-то образом осушили, то Мауна-Кеа, по всем меркам, была бы самой высокой вершиной на Земле.