Вчені представили 5 найпоширеніших міфів про Землю

На жаль, не все, що нам розповідають в школі — правда, тому експерт Метт Браун розповів про популярні вигадки, які нам викладають на уроках географії.

Міф 1. Всі вулкани виглядають так, як ми прийняли їх сприймати.

Ідея про те, що вулкани повинні бути високими, конусоподібними структурами, які виступають з тропічних лісів, великою мірою є голлівудським винаходом, пише Science Focus.

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У будь-якому фільмі вулкан обов'язково містить лавовий колодязь з вируючою лавою, яку часто використовують для розправи над злочинцями. В реальності ж вулкани бувають різних форм і розмірів, і знаходяться вони в будь-якому кліматичному поясі; а ось лавовий колодязь навпаки — зустрічається вкрай рідко, тільки 6 вулканів в світі мають басейні лави, видимі зі схилів.

Найпоширеніший тип вулкана виглядає зовсім інакше, ніж його уявляють більшість людей. За оцінками вулканологів, 75-80% всього викиду магми відбувається в океані, а по всій земній кулі може бути до мільйона підводних вулканів.

Міф 2. Люди назавжди пошкодили озоновий шар.

У 1984 році над Південним полюсом було виявлено велике поглиблення в озоновому шарі. Як виявилося, так звані молекули хлорофлуорокарбони, які використовуються для охолодження і в аерозольних балонах, проникли в верхні шари атмосфери.

Тут вони легко вступили в реакцію з озоном, виводячи його з обігу швидше, ніж він встигав відновлюватися. Менша кількість озону означає менший захист від ультрафіолетових променів. Проблема росла в міру того, як шар зменшувався.

Світова криза в галузі суспільної охорони здоров'я здавалась неминучою. Ба більше, вона як раз збіглась з широким розповсюдженням інформації про зміну клімату, викликаною діяльністю людини.

Але в той час як зміна клімату залишається важливою проблемою, виснаження озонового шару більше не викликає серйозного занепокоєння.

Хлорофлуорокарбони і пов'язані з ними хімічні речовини були заборонені Монреальським протоколом 1987 року. Протягом десятиліття рівень озону почав стабілізуватися, а потім відновлюватися.

Озонова діра все ще існує, але вона зменшується. За підрахунками вчених, до кінця століття ми повинні знову наблизитися до початкового рівня.

Міф 3. Моря завжди мають берегову лінію.

Океани — це величезні простори відкритої води, в той час як моря хоча б з одного боку прилягають до суші. В інших випадках кордони більш туманні, і людям доводиться докладати багато зусиль, щоб зрозуміти, де море стає океаном.

Але, за великим рахунком, у морів є берега. З цього правила є лише один виняток. Саргасове море — район в Атлантичному океані, обмежений течіями і не має сухопутних кордонів. Замість цього воно оточене Північноатлантичним кругообігом. Те, що для всього світу звучить як незрозумілий піджанр R & B, насправді є кільцем течій, що оточують Саргасове море.

Вир зберігає води Саргасового моря спокійними і чистими, хоча вони все більше забруднюються пластиковими відходами, які надходять ззовні.

Міф 4. Колумб відкрив Америку, а Магеллан здійснив навколосвітню подорож.

[ + – ] Зліва — Христофор Колумб, праворуч — Фернан Магеллан.

Подорожі Христофора Колумба сповнені міфів. Насправді він не був першим європейцем, що досяг Нового Світу (це були вікінги), він ніколи не ступав на землю Північної Америки і не вірив в пласку Землю.

На сьогоднішній день ці помилки досить відомі, що не скажеш про міфи подорожей Фернан Магеллана. Коли Магеллан відправився з Іспанії в 1519 році, у нього не було наміру здійснювати навколосвітню подорож. Його завданням було знайти західний маршрут навколо Америки до Островів прянощів в Індонезії, що він і зробив.

На жаль, його вбили в місцевій війні за територію, а 18 членів екіпажу з 270, які відправилися в шлях були першими, хто здійснив навколосвітню подорож за одне плавання.

Міф 5. Еверест — найвища гора в світі.

[ + – ] Гора Еверест.

Те, що Еверест — найвища гора в світі, здавалося б, такий же незаперечний факт, як і саме сходження. Зрештою, він більш ніж на 200 м вище свого найближчого конкурента Чоґорі (К2). Але все залежить від того, як саме його вимірювати.

Висота Евересту 8 848 м — це відстань між його вершиною і рівнем моря. Але деякі гори знаходяться нижче рівня моря. Найбільш захопливою з них є Мауна-Кеа, вулкан на острові Гаваї. Від морського дна до вершини Мауна-Кеа — 10 200 м. Якщо б океани якимось чином осушили, то Мауна-Кеа за всіма параметрами була б найвищою вершиною на Землі.