Изображения Хаббла показали судьбу Млечного Пути в битве трех галактик

На изображении три галактики разрывают друг друга на части.

На изображении скопления галактик под названием Arp 195, которое находится в 389 световых годах от нас, видно три галактики, которые разрывают друг друга в гравитационной борьбе. По предсказаниям ученых, Млечный Путь постигнет та же судьба, когда через 4,5 миллиарда лет наша галактика столкнется с соседней галактикой Андромеды. Это спиральная галактика в одноименном созвездии, которая вдвое больше Млечного Пути в диаметре и имеет в несколько раз больше звезд, сообщает space.com

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Новое уникальное изображение было сделано уже через две недели после более чем месячного перерыва в работе космического телескопа Хаббл.

В NASA говорят, что телескоп сделал снимок трех "враждующих друг с другом галактических родственников" после того, как они оказались в ловушке гравитационного притяжения друг друга. Три галактики вращаются по спирали на все более близких орбитах друг к другу, сталкиваются и "вырывают" вещество у друг друга.

Галактики находятся очень близко друг к другу, и самая большая из них использует свою более мощную гравитацию, чтобы забрать вещество у своих более мелких собратьев, создавая полосу пыли, газа и звезд между ними, которую можно увидеть на изображении.

[ + – ] "Битва" трех галактик в скоплении Arp 195 Фото: NASA

В конце этой "битвы" галактики сольются в одну огромную галактику. Несмотря на то, между звездами внутри галактик так много места, что они вряд ли столкнутся друг с другом. В результате появления дополнительного вещества из-за слияния галактик должно увеличится количество новых звезд в созданной большой галактике, говорят ученые.

Эта же участь ожидает и наш Млечный Путь, когда он объединится с галактикой Андромеды. По словам ученых небольшое количество звезд все же столкнется друг с другом, но наша Солнечная система, вероятно, не пострадает, хотя она может изменить свой путь вращения вокруг нового галактического центра.

Слияние нашей галактики и галактики Андромеды будет не первым случаем, когда Млечный Путь объединится с другой галактикой. Ученые считают, что Млечный Путь поглотил не меньше дюжины галактик за последние 12 миллиардов лет.