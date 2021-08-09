Зображення Хаббла показали долю Чумацького Шляху в битві трьох галактик

На зображенні три галактики розривають одна одну на частини.

На зображенні скупчення галактик під назвою Arp 195, яке знаходиться за 389 світлових років від нас, видно три галактики, які розривають одна одну в гравітаційній боротьбі. За прогнозами вчених, Чумацький Шлях спіткає та ж доля, коли через 4,5 мільярда років наша галактика зіткнеться з сусідньою галактикою Андромеди. Це спіральна галактика в однойменному сузір'ї, яка вдвічі більше Чумацького Шляху в діаметрі і має у кілька разів більше зірок, повідомляє space.com

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Нове унікальне зображення було зроблене вже через два тижні після більш ніж місячної перерви в роботі космічного телескопа Хаббл.

У NASA кажуть, що телескоп зробив знімок трьох "галактичних родичів, які ворогують між собою" після того, як вони опинилися у пастці гравітаційного тяжіння один одного. Три галактики обертаються по спіралі на все більш близьких орбітах одна до одної, стикаються і "виривають" речовину одна у одної.

Галактики знаходяться дуже близько одна до одної, і найбільша з них використовує свою потужнішу гравітацію, щоб забрати речовину у своїх дрібніших сестер, створюючи смугу пилу, газу і зірок між ними, яку можна побачити на зображенні.

[ + – ] "Битва" трьох галактик в скупченні Arp 195 Фото: ISS

В кінці цієї "битви" галактики зіллються в одну величезну галактику. Незважаючи на те, що між зірками всередині галактик так багато місця, що вони навряд зіткнуться одна з одною. В результаті появи додаткової речовини через злиття галактик має збільшиться кількість нових зірок у створеній великий галактиці, кажуть вчені.

Ця ж доля очікує і наш Чумацький Шлях, коли він об'єднається з галактикою Андромеди. За словами вчених невелика кількість зірок все ж зіткнеться одна з одною, але наша Сонячна система, ймовірно, не постраждає, хоча вона може змінити свій шлях обертання навколо нового галактичного центру.

Злиття нашої галактики і галактики Андромеди буде не першим випадком, коли Чумацький Шлях об'єднається з іншою галактикою. Вчені вважають, що Чумацький Шлях поглинув не менше дюжини галактик за останні 12 мільярдів років.