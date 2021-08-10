Изменение климата будет иметь ужасные последствия в течение следующих 20 лет, - доклад ООН

В некоторых регионах увеличится количество осадков, что приведет к наводнениям, оползням и другим стихийным бедствиям, в то время как другие будут страдать от сильной засухи.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (IPCC) обнародовала доклад, в котором говорится, что изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, будет иметь далеко идущие и страшные последствия в течение следующих 20 лет. И хотя влияние этих последствий можно смягчить, предстоит очень много работы, говорится в докладе, сообщает New Atlas

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Рабочая группа 1 IPCC, в которую входят 234 автора из 66 стран, представила доклад "Изменение климата 2021: основы физической науки". Эта работа является одной из трех частей, из которых будет состоять Шестой оценочный доклад, который представят в 2022 году. Пятый доклад был опубликован еще в 2014 году.

В докладе говорится, что, начиная с 1850-1900 годов выбросы парниковых газов, связанные с деятельностью человека, стали причиной повышения глобальной температуры на планете на 1,1 ºC. Согласно прогнозам, температура и дальше будет увеличиваться. В течение следующих 20 лет глобальные показатели вырастут еще на 1,5 ºC.

Повышение температуры особенно скажется на Арктическом регионе. Здесь ученые прогнозируют повышение температуры в два раза больше, чем в среднем на планете.

В результате такого потепления таяние ледников и ледяных щитов усилится, а морской лед полностью исчезнет в летний период. Однако проблемы будут не только в Арктике.

"Этот доклад – это проверка реальности. Теперь у нас есть гораздо более четкая картина прошлого, настоящего и будущего климата, которая необходима для понимания того, куда мы идем, что мы можем сделать и как мы можем подготовиться", — говорит сопредседатель Рабочей группы 1 Валери Массон-Дельмотт.

По прогнозам ученых, в более высоких широтах увеличится количество осадков, что приведет к наводнениям, оползням и другим стихийным бедствиям, в то время как другие регионы будут страдать от сильной засухи.

В мировом океане повышение температуры приведет к росту уровня кислотности и снижению уровня кислорода, что отразится на всех морских жителях. С другой стороны, низменные прибрежные регионы суши будут постепенно затапливаться и размываться.

"Чрезвычайные события, связанные с изменением уровня моря, которые раньше происходили раз в 100 лет, теперь могут происходить ежегодно до конца 21 века", — говорится в докладе.

По словам ученых, если резко сократить вызванные человеческой деятельностью выбросы углекислого и парниковых газов, то качество воздуха изменится. Но, даже если принять срочные меры сейчас, для стабилизации температуры на планете может уйти от 20 до 30 лет. А для того, чтобы перестал расти уровень мирового океана, могут потребоваться сотни или даже тысячи лет.