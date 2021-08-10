Зміна клімату матиме жахливі наслідки протягом наступних 20 років, — доповідь ООН

У деяких регіонах збільшиться кількість опадів, що спричинить повені, зсуви та інші стихійні лиха, тоді як інші страждатимуть від сильної посухи.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН (IPCC) оприлюднила доповідь, в якій йдеться, що зміна клімату, викликана людською діяльністю, матиме далекосяжні і страшні наслідки протягом наступних 20 років. І хоча вплив цих наслідків можна пом'якшити, знадобиться дуже багато роботи, йдеться у доповіді, повідомляє New Atlas

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Робоча група 1 IPCC, в яку входять 234 учасники з 66 країн, представила доповідь "Зміна клімату 2021: основи фізичної науки". Ця робота є однією з трьох частин, з яких буде складатися Шоста оцінна доповідь, яку представлять у 2022 році. П'ята доповідь була опублікована ще у 2014 році.

У доповіді йдеться, що, починаючи з 1850-1900 років викиди парникових газів, пов'язані з діяльністю людини, стали причиною підвищення глобальної температури на планеті на 1,1 ºC. Згідно з прогнозами, температура і далі буде збільшуватися. Протягом наступних 20 років глобальні показники виростуть ще на 1,5 ºC.

Підвищення температури особливо позначиться на Арктичному регіоні. Тут вчені прогнозують підвищення температури удвічі більше, ніж в середньому на планеті.

В результаті такого потепління танення льодовиків і крижаних щитів посилиться, а морський лід повністю зникне в літній період. Однак проблеми будуть не тільки в Арктиці.

"Ця доповідь — це перевірка реальності. Тепер у нас є набагато чіткіша картина минулого, сьогодення і майбутнього клімату, яка необхідна для розуміння того, куди ми йдемо, що ми можемо зробити і як ми можемо підготуватися", — говорить співголова Робочої групи 1 Валері Массон-Дельмотт.

За прогнозами вчених, у вищих широтах збільшиться кількість опадів, що призведе до повеней, зсувів та інших стихійних лих, тоді як інші регіони страждатимуть від сильної посухи.

У світовому океані підвищення температури призведе до зростання рівня кислотності та зниження рівня кисню, що відіб'ється на всіх морських мешканцях. З іншого боку, ці прибережні регіони суші будуть поступово затоплюватись і розмиватися.

"Надзвичайні події, пов'язані зі зміною рівня моря, які раніше відбувалися раз на 100 років, тепер можуть відбуватися щорічно до кінця 21 століття", — йдеться у доповіді.

За словами вчених, якщо різко скоротити спричинені людською діяльністю викиди вуглекислого та парникових газів, то якість повітря зміниться. Але, навіть якщо вжити термінових заходів зараз, для стабілізації температури на планеті може піти від 20 до 30 років. А для того, щоб перестав рости рівень світового океану, можуть знадобитися сотні або навіть тисячі років.