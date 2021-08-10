Первый образец комом. Марсоход Perseverance не смог найти собственную пробу грунта

Инженеры на Земле ломают голову, почему первая попытка взять образец породы на Марсе не увенчалась успехом.

Все приборы и инструменты марсохода Perseverance казалось работают нормально, но после бурения поверхности, в специальной трубе не оказалось ни одного образца марсианской породы. Ученые перекладывают вину на особые свойства грунта, из которого марсоход должен был взять образец. Только больше изображений и данных телеметрии помогут ответить на вопрос, почему первый процесс сбора образцов марсианской породы не дал результатов, сообщает BBC

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"Сначала мы подумали, что труба пустая из-за того, что марсианский грунт реагирует не так, как мы ожидали на сбор образцов. Мы не думаем, что проблема связана с оборудованием, которое отвечает за сбор и хранение образцов с поверхности Марса", — говорит Дженнифер Троспер, руководитель проекта Perseverance в Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии. "Мы будем изучать имеющиеся у нас данные, чтобы понять в чем причина провала этого задания".

Двухметровая роботизированная рука марсохода Perseverance заканчивается системой бурения и сбора образцов. Марсоход может вырезать и доставать образцы грунта размером с палец. После этого извлеченная порода отправляется в блок обработки материала в нижней части марсохода, где происходит процесс упаковки и герметизации добытых образцов в титановых цилиндрах.

[ + – ] Система добычи и сбора образцов на конце роботизированной руки марсохода Perseverance Фото: NASA

Но перед этим с помощью камеры марсоход проверяет качество извлеченного материала. Так было и в этот раз. Но в трубе ничего не оказалось.

[ + – ] Фотография внутренней части трубы, где должен был быть образец грнута. Но там пусто. Фото: NASA

Уже не впервые поверхность Марса не дает нормально работать приборам находящихся здесь земных аппаратов.

Еще в 2007 году космический аппарат "Феникс" обнаружил, что почва в "арктическом" регионе имеет липкий состав, из-за чего было сложно доставить пробы грунта в бортовую лабораторию аппарата.

А в 2018 году космический аппарат InSight пытался и не смог врезать датчик температуры в землю. Подповерхностный слой оказался очень твердым.

Марсоход Perseverance высадился на Марсе в кратере Езеро шириной 45 километров. Его главная цель – узнать существует ли или существовала в прошлом жизнь на Красной планете. Один из способов узнать это — собрать образцы грунта для отправки на Землю.

Первая попытка получить образец была нацелена на породу, которая по мнению ученых составляет основу кратера Езеро. Если бы можно было провести датирование такого образца, то можно было бы узнать, что произошло в кратере за всю его историю, говорят ученые. В кратере Езеро много миллиардов лет назад было озеро, в котором могли жить микроорганизмы, говорят ученые.

[ + – ] В кратере Езеро есть речные и озерные отложения. Фото: NASA

Томас Зурбухен, научный руководитель NASA, говорит, что не сомневается в том, что инженеры скоро выяснят, почему отсутствует образец. "Я уверен, что мы найдем решение, которое приведет нас к успеху в будущем", — говорит Зурбухен.