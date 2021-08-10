Перший зразок нанівець. Марсохід Perseverance не зміг знайти власну пробу ґрунту

Інженери на Землі ламають голову, чому перша спроба взяти зразок породи на Марсі не увінчалася успіхом.

Всі прилади та інструменти марсохода Perseverance здавалося б працюють нормально, але після буріння поверхні, в спеціальній трубі не виявилося жодного зразка марсіанської породи. Вчені перекладають провину на особливі властивості ґрунту, з якого марсохід повинен був взяти зразок. Тільки більше зображень і даних телеметрії допоможуть відповісти на питання, чому перший процес збору зразків марсіанської породи не дав результатів, повідомляє BBC

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"Спочатку ми подумали, що труба порожня через те, що марсіанський ґрунт реагує не так, як ми очікували на збір зразків. Ми не думаємо, що проблема виникла в обладнанні, яке відповідає за збір і зберігання зразків з поверхні Марса", — говорить Дженніфер Троспер, керівник проекту Perseverance в Лабораторія реактивного руху NASA в Каліфорнії. "Ми будемо вивчати наявні у нас дані, щоб зрозуміти у чому причина провалу цього завдання".

Двометрова роботизована рука марсохода Perseverance закінчується системою буріння і збору зразків. Марсохід може вирізати і діставати зразки ґрунту розміром з палець. Після цього витягнута порода відправляється в блок обробки матеріалу в нижній частині марсохода, де відбувається процес пакування та герметизації здобутих зразків у титанових циліндрах.

[ + – ] Система видобутку і збору зразків на кінці роботизованої руки марсоходу Perseverance Фото: ISS

Але перед цим за допомогою камери марсохід перевіряє якість видобутого матеріалу. Так було і цього разу. Але в трубі нічого не виявилося.

[ + – ] Фотографія внутрішньої частини труби, де повинен був бути зразок ґрнуту. Але там порожньо. Фото: ISS

Вже не вперше поверхня Марса не дає нормально працювати приладам земних апаратів, які тут знаходяться.

Ще у 2007 році космічний апарат "Фенікс" виявив, що ґрунт в "арктичному" регіоні має липкий склад, через що було складно доставити проби ґрунту в бортову лабораторію апарату.

А у 2018 році космічний апарат InSight намагався і не зміг врізати датчик температури в землю. Підповерхневий шар виявився дуже твердим.

Марсохід Perseverance висадився на Марсі в кратері Езеро шириною 45 кілометрів. Його головна мета — дізнатися чи існує або існувало у минулому життя на Червоній планеті. Один із способів дізнатися це — зібрати зразки ґрунту для відправлення на Землю.

Перша спроба отримати зразок була націлена на породу, яка на думку вчених становить основу кратера Езеро. Якби можна було провести датування такого зразка, то можна було б дізнатися, що сталося в кратері за всю його історію, говорять вчені. У кратері Езеро багато мільярдів років тому було озеро, в якому могли жити мікроорганізми, кажуть вчені.

[ + – ] У кратері Езеро є річкові та озерні відкладення. Фото: ISS

Томас Зурбухен, науковий керівник NASA, говорить, що не сумнівається у тому, що інженери скоро з'ясують, чому відсутній зразок. "Я впевнений, що ми знайдемо рішення, яке приведе нас до успіху в майбутньому", — говорить Зурбухен.