Смекалистый цветок. Найдено плотоядное растение, разделяющее насекомых на друзей и еду

Растение питается только мелкими насекомыми, в то время как крупным позволяет себя опылять.

Ученые обнаружили, что давно известное растение является плотоядным. Растение Triantha occidentalis обитает западном побережье США. На стеблях растения находятся липкие волоски, с помощью которых оно ловит мелких насекомых, таких как комары и мошки. Ученые обнаружили, что растение получает более половины азота, переваривая насекомых, и таким образом выживает в бедной питательными веществами среде обитания, сообщает Scitechdaily

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Знает кто друг, а кто еда

"Самое уникальное в этом растении, что оно ловит насекомых возле своих опыляемых цветов", — говорит Цяньши Лин из Университета Британской Колумбии. "На первый взгляд это кажется странным, ведь вы не хотите убивать тех, кто вас опыляет".

Но ученые говорят, что это растение похоже может отделить еду от тех, кто способствует размножению.

"Мы считаем, что Triantha occidentalis способна отделять друга от еды, потому что ее волоски не очень липкие и к ним могут прилипнуть только мелкие насекомые, так что более крупные пчелы и бабочки, которые опыляют растение, не попадают в эту ловушку", — говорит Том Гивниш из Университета штата Висконсин в Мэдисоне.

[ + – ] Triantha occidentalis Фото: SciTechDaily

Ученый Шон Грэхем из Университета Британской Колумбии и его команда во время исследования заметили, что у Triantha отсутствует ген, которого нет у растений-хищников. Окружающая среда также способствовала появлению в этих условиях плотоядного растения.

Единственный способ выжить

"В среде обитания, где очень мало питательных веществ, единственный вариант выжить – это быть плотоядным растением", — говорит Гивниш, "Насекомые могут стать хорошим источником питательных веществ, которых не хватает в почве, особенно азота и фосфора".

Во время исследования ученые кормили растение плодовыми мушками, которым ввели изотоп азота-15, чтобы увидеть, как питательные вещества поступают в растение. Ученые подсчитали, что растение получило больше половины ​​азота от насекомых.

Ученые также выяснили, что Triantha принадлежит к группе хищников, способных напрямую переваривать свою добычу. Растение вырабатывает специальный фермент, фосфатазу, который может расщеплять фосфорсодержащие питательные вещества у насекомых.

Есть и другие

Некоторые другие виды Triantha, в том числе Triantha glutinosa, также имеют липкие волоски, которые ловят насекомых, в то время как у других их нет. Ученые планируют изучить больше видов растения, чтобы узнать, возможно среди представителей рода Triantha намного больше плотоядных растений.

"Возможно есть и другие, о которых мы не знаем, и они окажутся тоже плотоядными", — говорит Гивниш. То, что Triantha occidentalis, которая растет возле крупных городов, оказалась хищником, означает,что своего открытия ждут еще много плотоядных растений, говорят ученые.