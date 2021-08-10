Кмітлива квітка. Знайдено м'ясоїдну рослину, що розділяє комах на друзів і їжу

Рослина харчується тільки дрібними комахами, у той час як великим дозволяє себе запилювати.

Учені виявили, що давно відома рослина є м'ясоїдною. Рослина Triantha occidentalis мешкає на західному узбережжі США. На стеблах рослини розташовані липкі волоски, за допомогою яких вона ловить дрібних комах, таких як комарі та мошки. Вчені виявили, що рослина отримує більше половини азоту, перетравлюючи комах, і таким чином виживає в бідному на поживні речовини середовищі проживання, повідомляє Scitechdaily

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Знає хто друг, а хто їжа

"Найунікальніше в цій рослині те, що воно ловить комах біля своїх запилювальних квітів, — говорить Цяньші Лін із Університету Британської Колумбії. — На перший погляд це здається дивним, адже ви не хочете вбивати тих, хто вас запилює".

Але вчені кажуть, що ця рослина, схоже, може відокремити їжу від тих, хто сприяє розмноженню.

"Ми вважаємо, що Triantha occidentalis здатна відділяти друзів від їжі, тому що її волоски не дуже липкі і до них можуть прилипнути тільки дрібні комахи, так що більші бджоли та метелики, які запилюють рослину, не потрапляють у цю пастку", — говорить Том Гівніш із Університету штату Вісконсін у Медісоні.

[ + – ] Triantha occidentalis Фото: Mouthwash

Учений Шон Грехем із Університету Британської Колумбії та його команда під час дослідження помітили, що у Triantha відсутній ген, якого немає в рослин-хижаків. Навколишнє середовище також сприяло появі в цих умовах хижої рослини.

Єдиний спосіб вижити

"У середовищі існування, де дуже мало поживних речовин, єдиний варіант вижити — це бути м'ясоїдною рослиною, — говорить Гівніш. — Комахи можуть стати хорошим джерелом поживних речовин, яких не вистачає в ґрунті, особливо азоту та фосфору".

Під час дослідження вчені годували рослину плодовими мушками, яким ввели ізотоп азоту-15, щоб побачити, як поживні речовини надходять у рослину. Вчені підрахували, що рослина отримала більше половини азоту від комах.

Учені також з'ясували, що Triantha належить до групи хижаків, здатних безпосередньо перетравлювати свою здобич. Рослина виробляє спеціальний фермент, фосфатазу, який може розщеплювати фосфоромісні поживні речовини в комахах.

Є й інші

Деякі інші види Triantha, у тому числі Triantha glutinosa, також мають липкі волоски, які ловлять комах, тоді як у інших їх немає. Вчені планують вивчити більше видів рослини, щоб дізнатися, можливо, серед представників роду Triantha набагато більше м'ясоїдних рослин.

"Можливо є й інші, про яких ми не знаємо, і вони виявляться теж м'ясоїдними", — говорить Гівніш. Те, що Triantha occidentalis, яка росте біля великих міст, виявилася хижаком, означає, що свого відкриття чекають ще багато м'ясоїдних рослин, кажуть учені.