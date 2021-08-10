Древнеримский фаст-фуд. В Помпеях откроют для туристов ресторан, которому 2000 лет (видео)

Совсем скоро в городе, который был погребен под пеплом вулкана, посетителям позволят увидеть сохранившееся в первозданном виде заведение.

Еще в прошлом году на одной из улиц в древнеримском городе Помпеи археологи раскопали и восстановили прилавок древнего заведения, в котором подавали еду и напитки, аналогично современным ресторанам быстрого питания. Этому заведению уже 2000 лет, оно называется термополий, что в переводе с латыни означает прилавок с горячими напитками, и его впервые откроют для посетителей 12 августа, сообщает ancient-archeology.com

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Древний фаст-фуд археологи обнаружили на участке Regio V на территории археологического парка города Помпеи. Здесь древние римляне могли заказать свинину, рыбу, улиток и говядину. Следы приготовления этих блюд, а также остатки костей уток и измельченной фасоли, которая использовалась для изменения вина, были обнаружены при раскопках, говорят археологи.

Также здесь археологи обнаружили кухонную посуду, среди которой были бронзовая чаша для питья, керамические кувшины и емкости для вина.

Этот прилавок является первым из обнаруженных в первозданном виде 80 подобных заведений. Он украшен фресками, а также здесь имеются круглые отверстия для хранения кувшинов.

"Этот термополий предоставляет уникальную возможность узнать больше о повседневной жизни в древних Помпеях. Также это удивительная находка потому, что мы впервые раскопали такое сооружение в целости и сохранности", — говорит Массимо Осанна, генеральный директор Археологического парка Помпей.

Помпеи были погребены под слоем пепла и лавы после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. По оценкам ученых тогда погибло от 2 до 15 тысяч жителей города.

Поскольку руины Помпей были обнаружены еще в 16 веке, археологи уже раскопали около двух третей города.