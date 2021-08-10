Давньоримський фаст-фуд. У Помпеях відкриють для туристів ресторан, якому 2 000 років (відео)

Зовсім скоро в місті, яке було поховане під попелом вулкана, відвідувачам дозволять побачити збережений в первозданному вигляді заклад.

Ще в минулому році на одній з вулиць в давньоримському місті Помпеї археологи розкопали і відновили прилавок стародавнього закладу, в якому подавали їжу та напої, аналогічно сучасним ресторанам швидкого харчування. Цьому закладу вже 2 000 років, він називається Термополій, що в перекладі з латині означає прилавок із гарячими напоями, і його вперше відкриють для відвідувачів 12 серпня, повідомляє ancient-archeology.com.

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Давній фаст-фуд археологи знайшли на ділянці Regio V на території археологічного парку міста Помпеї. Тут стародавні римляни могли замовити свинину, рибу, равликів і яловичину. Сліди приготування цих страв, а також залишки кісток качок і подрібненої квасолі, яка використовувалася для зміни вина, були знайдені в процесі розкопок, кажуть археологи.

Також тут археологи знайшли кухонний посуд, серед якого були бронзова чаша для пиття, керамічні глечики і посудини для вина.

Цей прилавок є першим зі знайдених у первозданному вигляді 80 подібних закладів. Він прикрашений фресками, а також тут є круглі отвори для зберігання глечиків.

"Цей Термополій надає унікальну можливість дізнатися більше про повсякденне життя в древніх Помпеях. Також це дивовижна знахідка тому, що ми вперше розкопали таку споруду в цілості й схоронності", — говорить Массімо Осанна, генеральний директор Археологічного парку Помпей.

Помпеї були поховані під шаром попелу і лави після виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. За оцінками вчених тоді загинули від 2 до 15 тисяч жителів міста.

Оскільки руїни Помпеї були знайдені ще в 16 столітті, археологи вже розкопали приблизно дві треті міста.