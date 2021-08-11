Маск спешит на помощь. Высадка человека на Луну в 2024 году не осуществима, - ревизор NASA

Скафандры для астронавтов, которые полетят на Луну пока не соответствуют требованиям. Глава Space X предложил свою помощь в их разработке.

Ревизоры NASA проверили разработку скафандров нового поколения под названием Exploration Extravehicular Mobility Unit и пришли к выводу, что из-за задержки в их разработке высадка человека на Луну в рамках программы "Артемида" в 2024 году не только маловероятна, но и невозможна, сообщает space.com

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Два скафандра к ноябрю

"NASA должно предоставить первые два готовых новых скафандра к ноябрю 2024 года, но у агентства есть трудности с достижением этой цели", — говорится в отчете аудитора. Там также сказано, что высадка на Луну в конце 2024 года скорее всего неосуществима.

Проверку разработки новых скафандров провели из-за того, что они являются "важной составляющей в миссии NASA по высадке человека на Луну, в работе астронавтов на МКС и в миссиях по изучению Марса и других планет", говорится в отчете ревизоров.

Скафандры-долгожители

В отчете также сообщается, что скафандры, в которых пребывают на МКС астронавты, были разработаны 45 лет назад и очень важно создать скафандры нового поколения. Чем NASA и занимается уже 14 лет. Но одним из главных препятствий на пути к цели являются деньги.

"Несмотря на то, что NASA потратило уже 420 миллионов долларов за последние 14 лет, на разработку скафандра нового поколения, работы далеки от завершения", — говорится в отчете аудиторов.

[ + – ] Инженер NASA Кристин Дэвис одетая в прототип скафандра нового поколения Фото: NASA

1 миллиард за скафандр

Хотя NASA собирается потратить еще 625,2 миллиона долларов на разработку новых скафандров, таким образом доведя общую сумму бюджета до более чем 1 миллиарда, ревизоры считают, что космическое агентство не сможет выполнить поставленную цель и отправить людей на Луну в 2024 году.

Аудит показал, что кроме проблем с деньгами, агентство выбилось примерно на 20 месяцев из графика касательно проектирования и испытания новых скафандров, а также, чтобы показать уже готовую "космическую одежду": скафандр для астронавтов на МКС и двух скафандров для лунной миссии.

"Задержки связаны с нехваткой финансирования, влиянием COVID-19 и техническими трудностями", — говорится в отчете. "Поэтому по прогнозам два новых скафандра для полетов на Луну будут готовы не раньше апреля 2025 года".

То, что будут готовы скафандры нового поколения, еще не означает, что NASA сможет сразу же отправить астронавтов на Луну, говорится в отчете. Агентству придется еще провести проверки этих скафандров, и чтобы будущие астронавты, не только миссии "Артемида", но и те, кто будет лететь на МКС и участвовать в других миссиях NASA также имели возможность протестировать их надежность и функциональность.

Фото: NASA

Рекомендации аудиторов

После проведенного аудита, ревизоры дали четыре рекомендации руководителю программы пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс:

Изменить дату полета человека на Луну;

Разработать общий график выполнения для всех своих различных программ и миссий;

Утвердить технические требования для скафандров прежде чем продолжать работу;

Разработать стратегию покупки новых скафандров, которая будет удовлетворять требованиям программы "Артемида" и работе на МКС.

Причем здесь Илон Маск

После того, как аудит NASA был обнародован, основатель Space X Илон Маск сразу же написал в Twitter: "SpaceX может сделать это, если потребуется".

Что именно "это" пока неясно, но этот твит показал заинтересованность Маска в сотрудничестве с NASA по разработке скафандров следующего поколения.

Сообщение Маска не будет казаться необычным, если вспомнить о том, что еще в апреле NASA заявило о возможном сотрудничестве с частными космическими компаниями. Тогда прозвучала информация о возможной закупке новых скафандров у частников, чтобы не заниматься их разработкой за государственные средства.