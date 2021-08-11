Маск поспішає на допомогу. Висадження людини на Місяць у 2024 році не здійсненне, — ревізор NASA

Скафандри для астронавтів, які полетять на Місяць, поки не відповідають вимогам. Глава Space X запропонував свою допомогу в їхній розробці.

Ревізори NASA перевірили розробку скафандрів нового покоління під назвою Exploration Extravehicular Mobility Unit і дійшли висновку, що через затримку в їх розробці висадження людини на Місяць в рамках програми "Артеміда" в 2024 році не тільки малоймовірне, але й неможливе, повідомляє space.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Два скафандри до листопада

"NASA має надати перші два готові нові скафандри до листопада 2024 року, але в агентства є труднощі з досягненням цієї мети", — йдеться в звіті аудитора. Там також сказано, що висадження на Місяць наприкінці 2024 року швидше за все нездійсненне.

Перевірку розробки нових скафандрів провели через те, що вони є "важливим складником у місії NASA з висадження людини на Місяць, в роботі астронавтів на МКС і в місіях із вивчення Марса й інших планет", — йдеться в звіті ревізорів.

Скафандри-довгожителі

У звіті також повідомляється, що скафандри, в яких перебувають на МКС астронавти, були розроблені 45 років тому і дуже важливо створити скафандри нового покоління. Чим NASA і займається вже 14 років. Але однією з головних перешкод на шляху до мети є гроші.

"Незважаючи на те, що NASA витратило вже 420 мільйонів доларів за останні 14 років, на розробку скафандра нового покоління, роботи далекі від завершення", — йдеться в звіті аудиторів.

[ + – ] Інженерка NASA Крістін Девіс одягнена в прототип скафандра нового покоління Фото: NASA

1 мільярд за скафандр

Хоча NASA збирається витратити ще 625,2 мільйони доларів на розробку нових скафандрів, так довівши загальну суму бюджету до більш ніж 1 мільярда, ревізори вважають, що космічне агентство не зможе виконати поставлену мету і відправити людей на Місяць в 2024 році.

Аудит показав, що крім проблем із грошима, агентство вибилося приблизно на 20 місяців із графіку щодо проєктування та випробування нових скафандрів, а також, щоб показати вже готовий "космічний одяг": скафандр для астронавтів на МКС і двох скафандрів для місячної місії.

"Затримки пов'язані з нестачею фінансування, впливом COVID-19 і технічними труднощами", — йдеться в звіті. "Тому за прогнозами два нові скафандри для польотів на Місяць будуть готові не раніше квітня 2025 року".

Те, що будуть готові скафандри нового покоління, ще не означає, що NASA зможе відразу ж відправити астронавтів на Місяць, йдеться в звіті. Агентству доведеться ще провести перевірки цих скафандрів, і щоб майбутні астронавти, не тільки місії "Артеміда", але й ті, хто буде летіти на МКС і брати участь в інших місіях NASA також мали можливість протестувати їх надійність і функціональність.

Фото: ISS

Рекомендації аудиторів

Після проведеного аудиту, ревізори дали чотири рекомендації керівниці програми пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс:

змінити дату польоту людини на Місяць;

розробити загальний графік виконання для всіх своїх різних програм і місій;

затвердити технічні вимоги для скафандрів перш ніж продовжувати роботу;

розробити стратегію покупки нових скафандрів, яка задовольнятиме вимоги програми "Артеміда" і роботу на МКС.

Причому тут Ілон Маск

Після того, як аудит NASA був оприлюднений, засновник Space X Ілон Маск відразу ж написав у Twitter: "SpaceX може зробити це, якщо буде потрібно".

Що саме "це" поки незрозуміло, але цей твіт показав зацікавленість Маска у співпраці з NASA з розробки скафандрів наступного покоління.

Повідомлення Маска не здаватиметься дивним, якщо згадати про те, що ще в квітні NASA заявило про можливу співпрацю з приватними космічними компаніями. Тоді прозвучала інформація про можливу закупівлю нових скафандрів у приватників, щоб не займатися їхньою розробкою за державні кошти.