Новая звезда на небосводе. В созвездии Змееносца вспыхнул белый карлик, став ярче в сотни раз

Обычно RS Змееносца слишком тусклая, чтобы ее можно было рассмотреть. Но внезапный термоядерный взрыв на поверхности увеличил ее яркость в разы.

8 августа 2021 года на небе вспыхнула звезда RS Змееносца, которую астрономы называют новой (звезды, светимость которых внезапно увеличивается в ~103-106 раз). Ее можно увидеть невооруженным глазом в созвездии Змееносца, пишет EarthSky.

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Как ранее заявлялось, RS Змееносца стала ярче до видимой звездной величины 4,3 m (мера цветовосприятия яркости небесного тела). Если это правда, то это будет огромным увеличением яркости для этой звезды, так как обычно RS Змееносца светит около 12 m. Стоит отметить, что чем ярче объект, тем меньше его звездная величина.

В большинстве случаев RS Змееносца слишком тусклая, чтобы ее можно было разглядеть. Но внезапный термоядерный взрыв на поверхности увеличил ее яркость в несколько сотен раз. Причем это не первый случай, когда звезда становится новой.

[ + – ] RS Змееносца.

RS Змееносца принадлежит к классу новых звезд под названием повторные новые. То есть в системе происходят регулярные взрывы. RS Змееносца является частью двойной системы. Она состоит из белого карлика — очень компактной, эволюционировавшей звезды, и красного гиганта.

Аккреционный диск белого карлика вытягивает слишком много массы из красного гиганта. В результате избыточная масса вызывает термоядерный взрыв в водородном слое на поверхности белого карлика, который ученые называют вспышкой новой. Последняя новая звезда в этой системе появилась в 2006 году, но известные вспышки звезды произошли еще в 1898 году.

Вспышки RS Змееносца происходят примерно каждые 15 лет. Важно отметить, что системы, подобные RS Змееносца, вспышки которой повторяются порядка десятилетий, редки. Так что нынешняя вспышка этой звезды — особое зрелище.

Как найти RS Ophiuchi

На этой неделе новая стала ярче, но уже начинает угасать. За прошедшие сутки (10 августа) звездная величина ярче 5 m не наблюдалась. Она все еще в пределах видимости невооруженным глазом, но уже намного меньше, поэтому стоит поспешить.

В настоящее время созвездие Змееносца находится на юге после захода Солнца, а, если быть точным, над более известным созвездием Стрельца (или Чайник), который размещен ближе к горизонту.

Если вы посмотрите выше "носика" Чайника и пересечете облачную полосу Млечного Пути, то попадете в область неба, где находится RS Змееносца. Самая яркая звезда Змееносца — Рас Альхаге, расположенная в верхней части созвездия, а вторая по яркости — Сабик, расположенная в нижней части. RS Змееносца лежит примерно посередине между ними, но значительно левее (восточнее).