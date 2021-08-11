Нова зірка на небосхилі. У сузір'ї Змієносця спалахнув білий карлик, ставши яскравішим у сотні разів

Зазвичай RS Змієносця занадто тьмяна, щоб її можна було розглянути. Але раптовий термоядерний вибух на поверхні збільшив її яскравість в рази.

8 серпня 2021 року на небі спалахнула зірка RS Змієносця, яку астрономи називають новою (зірки, світність яких раптово збільшується в ~103-106 разів). Її можна побачити неозброєним оком у сузір'ї Змієносця, пише EarthSky.

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Як раніше заявлялося, RS Змієносця стала яскравішою до видимої зоряної величини 4,3 m (міра сприйняття кольору яскравості небесного тіла). Якщо це правда, то це буде величезним збільшенням яскравості для цієї зірки, оскільки зазвичай RS Змієносця світить приблизно 12 m. Варто зазначити, що чим яскравіший об'єкт, тим менша його зоряна величина.

У більшості випадків RS Змієносця занадто тьмяна, щоб її можна було розгледіти. Але раптовий термоядерний вибух на поверхні збільшив її яскравість в кілька сотень разів. Причому це не перший випадок, коли зірка стає новою.

[ + – ] RS Змієносця

RS Змієносця належить до класу нових зірок під назвою повторні нові. Тобто в системі стаються регулярні вибухи. RS Змієносця є частиною подвійної системи. Вона складається з білого карлика — дуже компактної зірки, що еволюціонувала, і червоного гіганта.

Акреційний диск білого карлика витягує занадто багато маси з червоного гіганта. Унаслідок чого надлишкова маса викликає термоядерний вибух у водневому шарі на поверхні білого карлика, який вчені називають спалахом нової. Остання нова зірка в цій системі з'явилася в 2006 році, але відомі спалахи зірки відбулися ще в 1898 році.

Спалахи RS Змієносця відбуваються приблизно кожні 15 років. Важливо зазначити, що системи, подібні на RS Змієносця, спалахи якої повторюються приблизно щодесятиліття, рідкісні. Тож нинішній спалах цієї зірки — особливе видовище.

Як знайти RS Ophiuchi

Цього тижня нова стала яскравішою, але вже починає згасати. За минулу добу (10 серпня) зоряна величина яскравіше 5 m не спостерігалося. Вона все ще в межах видимості неозброєним оком, але вже набагато менше, тому варто поспішити.

Наразі сузір'я Змієносця знаходиться на півдні після заходу Сонця, а, якщо бути точним, над більш відомим сузір'ям Стрільця (або Чайник), який розміщений ближче до горизонту.

Якщо ви подивіться вище "носика" Чайника і перетнете хмарну смугу Чумацького Шляху, то потрапите на ділянку неба, де знаходиться RS Змієносця. Найяскравіша зірка Змієносця — Расальхаг, розташована у верхній частині сузір'я, а друга за яскравістю — Сабік, розташована в нижній частині. RS Змієносця лежить приблизно посередині між ними, але значно лівіше (східніше).