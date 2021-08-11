Опасны не только для людей. Сильные грозы могут изменять атмосферу Земли

У ученых есть данные, что грозы могут перемещать испарения и загрязняющие вещества в стратосферу, изменяя ее химический состав.

Сильные грозы опасны не только для людей на земле. Ученые подозревают, что они также способствуют изменению климата, и новое исследование NASA направлено на то, чтобы лучше понять эти процессы, сообщает scientificamerican.com

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В рамках исследования, которое будет проводится и в этом, и в следующем году, ученые хотят лучше изучить такое атмосферное явление как сильные грозы. Они возвышаются над основной частью грозового фронта и ученым интересно, как они влияют на нашу атмосферу.

"Это первое исследование, направленное на изучение влияния сильных гроз", говорит Кеннет Боуман, главный ученый проекта NASA. Большинство гроз появляется в тропосфере, самом нижнем слое атмосферы. Но при сильной грозе, воздух может подняться выше и попасть в верхний слой, называемый стратосферой.

"Во время сильных гроз, восходящий поток воздуха становиться настолько сильным, что переносит воду, другие частицы и разные химические вещества в слой стратосферы где находится большая часть озона Земли", — говорит Кеннет Боуман из Техасского университета A&M.

У ученых это вызывает беспокойство, ведь потоки воздуха могут перемещать воду и загрязняющие вещества, которые обычно не попадают в стратосферу. Их наличие может существенно повлиять на химический состав стратосферы.

"Мы также хотим узнать, действительно ли грозы влияют на озоновый слой", — говорит Боуман.

Учитывая тот факт, что стратосфера достаточно сухая, попадающая в нее вода становится парниковым газом, который может еще больше способствовать глобальному потеплению. В рамках исследования ученые планирую отправить летательный аппарат ER-2 на высоту более 21 километра 70 000 футов для сбора образцов химического состава атмосферы, чтобы больше узнать о веществах, которые переносят в стратосферу конвективные грозы, говорят ученые.

Фото: wikipedia

Согласно плану, аппарат ER-2 будет изучать состав атмосферы в период от нескольких часов до нескольких дней после появления гроз. Ученые надеются узнать, как химические вещества изменяются в стратосфере со временем.

"Благодаря этому проекту мы сможем лучше понять, что происходит в атмосфере сейчас, что предсказать, как все может измениться в будущем", — говорит Боуман.