Небезпечні не тільки для людей. Сильні грози можуть змінювати атмосферу Землі

У вчених є дані, що грози можуть переміщувати випаровування і забруднювальні речовини в стратосферу, змінюючи її хімічний склад.

Сильні грози небезпечні не тільки для людей на землі. Учені підозрюють, що вони також сприяють зміні клімату, і нове дослідження NASA спрямоване на те, щоб краще зрозуміти ці процеси, повідомляє scientificamerican.com.

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У рамках дослідження, яке буде проводиться і в цьому, і в наступному році, учені хочуть краще вивчити таке атмосферне явище як сильні грози. Вони підносяться над основною частиною грозового фронту й ученим цікаво, як вони впливають на нашу атмосферу.

"Це перше дослідження, спрямоване на вивчення впливу сильних гроз", — говорить Кеннет Боуман, головний вчений проєкту NASA. Більшість гроз з'являється в тропосфері, найнижчому шарі атмосфери. Але коли сильна гроза, повітря може піднятися вище і потрапити у верхній шар, званий стратосферою.

"Під час сильних гроз, висхідний потік повітря стає настільки сильним, що переносить воду, інші частинки і різні хімічні речовини в шар стратосфери де знаходиться велика частина озону Землі", — говорить Кеннет Боуман із Техаського університету A & M.

У вчених це викликає занепокоєння, адже потоки повітря можуть переміщувати воду та забруднювальні речовини, які зазвичай не потрапляють в стратосферу. Їх наявність може істотно вплинути на хімічний склад стратосфери.

"Ми також хочемо дізнатися, чи дійсно грози впливають на озоновий шар", — говорить Боуман.

З огляду на той факт, що стратосфера достатньо суха, вода, яка потрапляє в неї, стає парниковим газом, який може ще більше сприяти глобальному потеплінню. У рамках дослідження вчені планують відправити літальний апарат ER-2 на висоту понад 21 кілометр 70 000 футів для збору зразків хімічного складу атмосфери, щоб більше дізнатися про речовини, які переносять в стратосферу конвективні грози, кажуть вчені.

Фото: wikipedia

Згідно з планом, апарат ER-2 вивчатиме склад атмосфери в період від кількох годин до кількох днів після появи гроз. Учені сподіваються дізнатися, як хімічні речовини змінюються в стратосфері з часом.

"Завдяки цьому проєкту ми зможемо краще зрозуміти, що відбувається в атмосфері зараз, щоб передбачити, як все може змінитися в майбутньому", — говорить Боуман.