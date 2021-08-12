Ждать придется 3000 лет. Внеземные цивилизации ответят на наши сигналы, но не скоро

Если нас услышали представители внеземных цивилизаций для того, чтобы пришел от них ответ понадобятся тысячи лет. И главное, чтобы эти инопланетяне еще существовали.

Астрономы из Гарвардского университета Амир Сираж и Абрахам Леб в своем исследовании говорят, что из-за существующих ограничений, которые накладывают природа пространства и времени, возможный ответ от внеземных цивилизаций придет тогда, когда наша цивилизация возможно исчезнет, сообщает universetoday.com

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Ученые посчитали, что для получения ответа от представителей внеземного разума нужно ждать не менее 3000 лет, учитывая принцип Коперника, который гласит, что человечество и Земля не являются уникальными во Вселенной.

Техносигнатуры

В своем исследовании ученые утверждают, что потенциальные инопланетяне должны будут отреагировать на технологическую активность нашей цивилизации, на так называемые техносигнатуры. Это касается и посылаемых сигналов в космос и летательных аппаратов, которые улетели за пределы Солнечной системы, на борту которых имеются данные о нашей цивилизации. Также ученые пытаются дать ответ на вопрос, не исчезнет ли человечество до того, как будет получен ответ от внеземной разумной жизни из-за больших расстояний.

"Важно оценить время отклика от внеземного разума на наши сигналы. В нашем исследовании мы пытаемся ответить на вопрос: когда мы можем ожидать, что состоится наш первый космический разговор?", — говорит Сираж.

Самой первой из рассматриваемых техносигнатур являются передачи радиосигналов. В соответствии с принципом Коперника, ученые предполагают, что инопланетяне также ищут разумную жизнь во Вселенной.

Фото: wikipedia

Инопланетяне рядом

Ученые говорят, что, если в пределах ста световых лет от Земли есть цивилизация с чувствительными радиотелескопами, они, возможно, уже услышали нас. Мы, возможно, уже начали разговор с разумным видом и просто ждем ответа.

"В нашем исследовании мы ориентируемся на жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Значит инопланетные цивилизации могут общаться посредством электромагнитного излучения, находясь на планетах земного типа, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу. Мы использовали принцип Коперника, который по своей природе оптимистичен в отношении преобладания жизни во Вселенной, чтобы установить нижний предел ожидаемого времени отклика от инопланетян", — говорят ученые.

Технологии передачи сигналов могут выходить за рамки радиоволн и включать другие типы электромагнитного излучения, такие как микроволновые лазеры, рентгеновские лучи, гамма-лучи и многое другое. Поскольку единственным ограничением является скорость света — 299 792 458 м/с (1079 миллионов км/ч) — оно остается самым быстрым из доступных вариантов. Это также означает, что людям нужно будет дождаться 22-го века, чтобы получить ответ от цивилизации, расположенной в сотне световых лет от нас, говорят ученые.

"Вояджер" в помощь

Также возможно, что внеземные цивилизации сначала захотят более подробно изучить нашу цивилизацию, прежде чем присылать ответ. В этом им помогут космические аппараты "Вояджер" 1 и 2, а также "Пионер" 10 и 11, которые возможно будут перехвачены представителями внеземного разума.

Однако пройдут миллионы лет, прежде чем эти аппараты достигнут даже ближайших к Земле звездных систем. Это означает, что, если бы внеземная цивилизация послала зонд для исследования Земли в ответ на радиосигналы, они прилетят в течение сотен тысяч лет.

Фото: wikipedia

4000 год нашей эры

Если предположить, что наша галактика относительно однородна с точки зрения распределения звезд в ее диске, получается объем в 1 миллиард кубических световых лет (ly3) или тысяча световых лет в любом направлении. Значит путешествие туда и обратно со скоростью света займет более двух тысяч лет. Это означает, что если внеземные цивилизации знают о нас и хотят говорить, мы не получим от них сигнала до 4000 года, говорят ученые.

"Мы существуем как технологическая цивилизация только около ста лет, а это означает, что прямо сейчас нам не следует ожидать ответа от внеземной цивилизации в ответ на наши собственные сигналы. Другими словами, крайне маловероятно, что мы сможем начать космический разговор", — говорит Сираж.

Главное не исчезнуть

В предыдущих исследованиях ученые выдвинули теорию, что, учитывая разные факторы сценарий "сигнал-ответ" может занять больше времени, чем будет существовать сама цивилизация. Другими словами, любые сигналы, которые мы получим от внеземных цивилизаций, скорее всего, будут отправлены видом, который на тот момент уже исчез.

По словам Сиража, это самый важный аспект их исследования, заключающийся в том, что у цивилизаций есть своя продолжительность жизни. Очень важно, чтобы человечество не погибло от самоуничтожения или другой катастрофы до того, как начнется "космический разговор", говорят ученые.