Чекати доведеться 3000 років. Позаземні цивілізації дадуть відповідь на наші сигнали, але не скоро

Якщо нас почули представники позаземних цивілізацій, для того, щоб відповідь від них прийшла, знадобляться тисячі років. І головне, щоб ці інопланетяни ще існували.

Астрономи з Гарвардського університету Амір Сіраж і Абрахам Леб у своєму дослідженні кажуть, що через існуючі обмеження, які накладає природа простору та часу, можлива відповідь від позаземних цивілізацій прийде тоді, коли наша цивілізація можливо зникне, повідомляє universetoday.com

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Учені порахували, що для отримання відповіді від представників позаземного розуму потрібно чекати не менше 3000 років, з огляду на принцип Коперника, який свідчить, що людство та Земля не є чимось унікальним у Всесвіті.

Техносигнатури

У своєму дослідженні вчені стверджують, що потенційні інопланетяни повинні будуть відреагувати на технологічну активність нашої цивілізації, на так звані техносигнатури. Це стосується і посланих сигналів у космос, і літальних апаратів, які відлетіли за межі Сонячної системи, на борту яких є дані про нашу цивілізацію. Також учені намагаються дати відповідь на питання, чи не зникне людство до того, як буде отримана відповідь від позаземного розумного життя через великі відстані.

"Важливо оцінити час відгуку від позаземного розуму на наші сигнали. У нашому дослідженні ми намагаємося відповісти на питання: коли ми можемо очікувати, що відбудеться наша перша космічна розмова?" — каже Сіраж.

Найпершою з розглянутих техносигнатур є передачі радіосигналів. Відповідно до принципу Коперника, вчені припускають, що інопланетяни також шукають розумне життя у Всесвіті.

Фото: wikipedia

інопланетяни поруч

Учені говорять, що, якщо в межах ста світлових років від Землі є цивілізація з чутливими радіотелескопами, вони, можливо, вже почули нас. Ми, можливо, вже почали розмову з розумним видом і просто чекаємо відповіді.

"У нашому дослідженні ми орієнтуємося на життя в тому вигляді, у якому ми його знаємо. Значить інопланетні цивілізації можуть спілкуватися за допомогою електромагнітного випромінювання, перебуваючи на планетах земного типу, що обертаються навколо зірок, подібних до Сонця. Ми використовували принцип Коперника, який за своєю природою оптимістичний щодо переважання життя у Всесвіті, щоб встановити нижню межу очікуваного часу відгуку від інопланетян", — говорять учені.

Технології передачі сигналів можуть виходити за рамки радіохвиль і включати інші типи електромагнітного випромінювання, такі як мікрохвильові лазери, рентгенівські промені, гамма-промені та багато іншого. Оскільки єдиним обмеженням є швидкість світла — 299 792 458 м/с (1079 мільйонів км/год) — воно залишається найшвидшим із доступних варіантів. Це також означає, що людям потрібно буде дочекатися 22-го століття, щоб отримати відповідь від цивілізації, розташованої в сотні світлових років від нас, кажуть учені.

"Вояджер" у допомогу

Також можливо, що позаземні цивілізації спочатку захочуть більш детально вивчити нашу цивілізацію, перш ніж надсилати відповідь. У цьому їм допоможуть космічні апарати "Вояджер" 1 і 2, а також "Піонер" 10 і 11, які можливо будуть перехоплені представниками позаземного розуму.

Однак пройдуть мільйони років, перш ніж ці апарати досягнуть навіть найближчих до Землі зоряних систем. Це означає, що, якщо б неземна цивілізація послала зонд для дослідження Землі в відповідь на радіосигнали, вони прилетять протягом сотень тисяч років.

Фото: wikipedia

4000 рік нашої ери

Якщо припустити, що наша галактика порівняно однорідна з точки зору розподілу зірок у її диску, виходить обсяг в 1 мільярд кубічних світлових років (ly3) або тисяча світлових років у будь-якому напрямку. Значить, подорож туди та назад зі швидкістю світла займе більше двох тисяч років. Це означає, що якщо позаземні цивілізації знають про нас і хочуть говорити, ми не отримаємо від них сигналу до 4000 років, кажуть учені.

"Ми існуємо як технологічна цивілізація тільки близько ста років, а це означає, що прямо зараз нам не слід очікувати відповіді від позаземної цивілізації у відповідь на наші власні сигнали. Іншими словами, вкрай малоймовірно, що ми зможемо почати космічну розмову", — говорить Сіраж .

Головне не зникнути

У попередніх дослідженнях учені висунули теорію, що, з огляду на різні фактори, сценарій "сигнал-відповідь" може зайняти більше часу, ніж буде існувати сама цивілізація. Іншими словами, будь-які сигнали, які ми отримаємо від позаземних цивілізацій, швидше за все, будуть відправлені видом, який на той момент вже зникне.

За словами Сіража, це найважливіший аспект їхнього дослідження, що полягає в тому, що в цивілізацій є своя тривалість життя. Дуже важливо, щоб людство не загинуло від самознищення або іншої катастрофи до того, як почнеться "космічна розмова", кажуть учені.