С Гитлером за стеной. В Германии учитель нашел в доме тайник с нацистскими артефактами (фото)

Тайник был обнаружен в одной из стен дома лишь благодаря наводнению, которое недавно произошло в Германии.

В Германии учитель истории обнаружил в доме тайник с нацистскими артефактами. Мужчина нашел значки со свастиками, портрет Адольфа Гитлера и документы, которые более 75 лет хранились за стеной дома в немецком городе Хаген. Об этом сообщает Live Science.

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Предполагается, что тайник был сделан в последние дни Третьего рейха, когда силы союзников продвигались по западной Германии и за несколько недель до краха нацистского правительства в Берлине.

"Объекты находились в узкой шахте. Вероятно, они пролежали там с апреля 1945 года, когда вошли американские войска", – говорит Андреас Корталс, архивист Stadtarchiv.

[ + – ] Медаль, найденная в тайнике. Фото: Stadtarchiv Hagen

Он считает, что тайник был создан в спешке, чтобы избежать ареста.

[ + – ] Портрет Адольфа Гитлера. Фото: Stadtarchiv Hagen

Отмечается, что учитель истории Себастьян Юрцевен нашел нацистский тайник, когда наводил порядок в доме своей тети в Хагене после проливных дождей и наводнения. Во время уборки Юрцевену пришлось снять со стены кусок гипсокартона, который размок от дождя, а позади него оказалась дыра в стене.

[ + – ] Спрятанный нацистами револьвер. Фото: Stadtarchiv Hagen

Внутри учитель нашел газету 1945 года, а также несколько других предметов, в том числе значки нацистской партии, украшенные свастиками, портрет Гитлера, револьвер, кастеты, противогазы и коробки с документами.

[ + – ] Противогаз из тайника Фото: Stadtarchiv Hagen

"У меня мурашки пошли по коже", – признается Себастьян Юрцевен.

[ + – ] Значок из тайника. Фото: Stadtarchiv Hagen

Дальнейшие исследования находок показали, что дом с тайником когда-то служил местным офисом организации Национал-социалистической народной благотворительности. Это была национальная благотворительная организация, управляемая нацистами или Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

[ + – ] Еще одна медаль нацистов Фото: Stadtarchiv Hagen

Портрет Гитлера, вероятно, висел на стене кабинета организации. В тайнике также была найдена партийная литература и несколько ящиков с документами, в некоторых были данные о беременных женщинах, живущих в данном районе.

Фото: Stadtarchiv Hagen

"Находки такого рода крайне редки, и теперь у городского архива есть возможность узнать больше о функционировании организации", – говорит Корталс.

Все предметы и документы будут занесены в картотеку архива, а затем станут доступными для исследований. Некоторые артефакты будут выставлены в новом городском музее.

По словам Юрцевена, его семья купила дом в 1960-х годах, и они понятия не имели, что раньше в их доме располагалось местное отделение нацистской организации.