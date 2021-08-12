З Гітлером за стіною. У Німеччині вчитель знайшов у будинку схованку з нацистськими артефактами (фото)

Схованка була знайдена в одній зі стін будинку лише завдяки повені, яка нещодавно відбулася в Німеччині.

У Німеччині вчитель історії знайшов у будинку схованку з нацистськими артефактами. Чоловік знайшов значки зі свастиками, портрет Адольфа Гітлера і документи, які понад 75 років зберігалися за стіною будинку в німецькому місті Гаґен. Про це повідомляє Live Science.

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Передбачається, що схованка була зроблена в останні дні Третього рейху, коли сили союзників просувалися по західній Німеччині та за кілька тижнів до краху нацистського уряду в Берліні.

"Об'єкти перебували у вузькій шахті. Ймовірно, вони пролежали там із квітня 1945 року, коли увійшли американські війська", — говорить Андреас Корталс, архівіст Stadtarchiv.

[ + – ] Медаль, знайдена в схованці. Фото: тайник нацистов

Він вважає, що схованка була створена в поспіху, щоб уникнути арешту.

[ + – ] Портрет Адольфа Гітлера. Фото: тайник нацистов

Зазначається, що вчитель історії Себастьян Юрцевен знайшов нацистську схованку, коли прибирав у будинку своєї тітки в Гаґені після проливних дощів та повені. Під час прибирання Юрцевену довелося зняти зі стіни шматок гіпсокартону, який розмокнув від дощу, а позаду нього опинилася дірка в стіні.

[ + – ] Захований нацистами револьвер. Фото: тайник нацистов

Усередині учитель знайшов газету 1945 року, а також кілька інших предметів, зокрема значки нацистської партії, прикрашені свастиками, портрет Гітлера, револьвер, кастети, протигази і коробки з документами.

[ + – ] Протигаз зі схованки Фото: тайник нацистов

"У мене мурашки пішли по шкірі", — зізнається Себастьян Юрцевен.

[ + – ] Значок зі схованки. Фото: тайник нацистов

Подальші дослідження знахідок показали, що будинок зі схованкою колись слугував місцевим офісом організації Націонал-соціалістичної народної благодійності. Це була національна благодійна організація, керована нацистами або Націонал-соціалістичною німецькою робітничою партією.

[ + – ] Ще одна медаль нацистів Фото: тайник нацистов

Портрет Гітлера, ймовірно, висів на стіні кабінету організації. У схованці також була знайдена партійна література і кілька ящиків із документами, в деяких були дані про вагітних жінок, які живуть в цьому районі.

Фото: тайник нацистов

"Знахідки такого роду вкрай рідкісні, і тепер у міського архіву є можливість дізнатися більше про функціонування організації", — говорить Корталс.

Усі предмети і документи будуть занесені в картотеку архіву, а потім стануть доступними для досліджень. Деякі артефакти будуть виставлені в новому міському музеї.

За словами Юрцевена, його сім'я купила будинок у 1960-х роках, і вони поняття не мали, що раніше в їхньому будинку розташовувалося місцеве відділення нацистської організації.