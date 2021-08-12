Плохая карма. Индия не смогла вывести на орбиту спутник по мониторингу стихийных бедствий

Что стало причиной поломки Индийская организация космических исследований пока не сообщает.

Индийская ракета, несущая мощный спутник дистанционного зондирования Земли, не смогла полностью запуститься, что стало неудачей для космической программы страны, пишет Reuters.

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Спутник, предназначенный для быстрого мониторинга стихийных бедствий, таких как циклоны, ливень и грозы, был запущен ракетой-носителем с геосинхронным спутником (GSLV) 12 августа в 03:13 ( по киевскому времени) с Космического центра имени Сатиша Дхаванана юге Индии.

И хотя взлет прошел гладко, ракета потерпела неудачу на заключительном этапе.

"Первая и вторая ступени выполнили работу как положено, однако из-за технических неполадок не произошло зажигание верхней криогенной ступени. Поэтому миссию нельзя совершить, как она была запланирована", — рассказала Индийская организация космических исследований (ISRO).

ISRO пока не сообщила, что случилось с космическим аппаратом GSLV и спутником EOS-03, который она должен была вывести на геостационарную орбиту высотой почти 36 000 км над экватором.

Ученые установили на спутнике большой телескоп, чтобы рассмотреть Индийский субконтинент. Джонатан Макдауэлл, астроном из США, отметил, что спутник и ракета, скорее всего, упали в Андаманское море к западу от Таиланда.

Индия приобрела репутацию производителя спутников для спутниковой фотосъемки, которые запускала на низкие орбиты за меньшую стоимость, чем западные компании. Но за последние несколько лет она перешла в гораздо прибыльную область запуска более тяжелых геостационарных спутников, которые используются для связи и метеорологии.