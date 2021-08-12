Погана карма. Індія не змогла вивести на орбіту супутник із моніторингу стихійних лих

Що стало причиною поломки Індійська організація космічних досліджень поки не повідомляє.

Індійська ракета, яка несе потужний супутник дистанційного зондування Землі, не змогла повністю запуститися, що стало невдачею для космічної програми країни, пише Reuters.

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Супутник, призначений для швидкого моніторингу стихійних лих, таких як циклони, злива і грози, був запущений ракетою-носієм із геосинхронним супутником (GSLV) 12 серпня о 03:13 (за київським часом) з Космічного центру імені Сатіша Дхаванана півдні Індії.

І хоча зліт пройшов гладко, ракета зазнала невдачі на заключному етапі.

"Перший і другий ступені виконали роботу як належить, однак через технічні неполадки не відбулося запалювання верхньої кріогенної сходинки. Тому місію не можна здійснити, як вона була запланована", — розповіла Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

ISRO поки не повідомила, що трапилося з космічним апаратом GSLV і супутником EOS-03, який вона мала вивести на геостаціонарну орбіту висотою майже 36 000 км над екватором.

Учені встановили на супутнику великий телескоп, щоб розглянути Індійський субконтинент. Джонатан Макдауелл, астроном зі США, зазначив, що супутник і ракета, швидше за все, впали в Андаманське море на захід від Таїланду.

Індія набула репутації виробника супутників для супутникової фотозйомки, які запускала на низькі орбіти за меншу вартість, ніж західні компанії. Але за останні кілька років вона перейшла в набагато прибуткову галузь запуску більш важких геостаціонарних супутників, які використовуються для зв'язку та метеорології.