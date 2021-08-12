Второе Солнце может рассказать, как на Земле зародилась жизнь, - исследование

Ученые объединили данные наблюдений звезды Каппа¹ Кита с эволюционными моделями Солнца. На основании чего получили информацию о том, как вело себя Солнце в аналогичном возрасте.

Солнцу около 4,6 миллиарда лет. Это стало известно благодаря моделям солнцеподобных звезд, а также из наблюдений за другими звездами подобной массы, пишет Science Alert.

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Со временем Солнце становилось все горячее, однако где-то через 5 миллиардов лет оно превратится в звезду красного гиганта, которое закончит свою жизнь в виде белого карлика.

Однако в истории Солнца есть много моментов, которые трудно понять. Насколько активным оно было в молодости? Какие свойства молодой звезды позволили зародиться земной жизни миллиарды лет назад?

К сожалению, у нас нет машина времени, чтобы отправиться в далекое прошлое и понаблюдать за ранней историей развития Солнца. Поэтому ученым оастается лишь искать молодые звезды, которые по размеру и составу очень похожи на наше Солнце. Это уже делалось ранее с более старыми звездами. Например, с HIP 102152 — солнечным двойником, который старше Солнца. примерно на 4 миллиарда лет.

В своем новом исследовании команда изучила другого молодого солнечного двойника, известного как Каппа¹ Кита. Одиночная звезда в созвездии Кит изучается с 1940-х годов. Она очень похожа на Солнце по массе и металличности, но ей всего около 600 миллионов лет.

Для этого исследования команда объединила данные наблюдений Каппа¹ Кита с эволюционными моделями Солнца. На основании этого они смогли получить информацию о том, как вело себя Солнце в аналогичном возрасте.

Так эксперты выяснили, что раньше Солнце вращалось в три раза быстрее, у него было гораздо более сильное магнитное поле и оно испускало больше солнечных вспышек и высокоэнергетических частиц. Интересен тот факт, что возраст Солнца составляет около 600 миллионов лет, а жизнь на Земле впервые появилась приблизительно в это время.

Понимание Солнца в этом возрасте может дать подсказки о том, как сформировалась земная жизнь. Поскольку магнитное поле Земли в те времена было слабее, солнечные вспышки и корональные выбросы массы от молодого Солнца подвергали нашу планету воздействию большего количества высокоэнергетических частиц. Эти частицы могли помочь сложным молекулам образоваться на Земле.

Если это так, то активное молодое Солнце могло сыграть ключевую роль в формировании строительных блоков жизни. Несмотря на то, что это начальное исследование, команда надеется собрать данные от других солнцеподобных звезд разного возраста. С большим количеством наблюдений они смогут точно доработать свою модель и создать более точную историю звезды.