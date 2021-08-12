Друге Сонце може розповісти, як на Землі зародилося життя, — дослідження

Учені об'єднали дані спостережень за зіркою Каппа¹ Кита з еволюційними моделями Сонця, на підставі чого отримали інформацію про те, як поводилося Сонце в аналогічному віці.

Нашому Сонцю близько 4,6 мільярда років. Це стало відомо завдяки моделям сонцеподібних зірок, а також зі спостережень за іншими зірками аналогічної маси, пише Science Alert.

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Також ми знаємо, що з часом Сонце ставало все гарячішим, а приблизно через 5 мільярдів років воно перетвориться на зірку-червоного гіганта, яке закінчить своє життя у вигляді білого карлика.

Однак в історії Сонця є багато моментів, які важко зрозуміти. Наскільки активним воно було в молодості? Які властивості молодої зірки дозволили зародитися земному життю мільярди років тому?

Якби в нас була машина часу, ми могли б відправитися в далеке минуле та безпосередньо поспостерігати за ранньою історією розвитку Сонця. Але оскільки це неможливо, ми можемо лише шукати молоді зірки, які за розміром і складом дуже схожі на наше Сонце. Це вже робилося раніше з більш старими зірками. Наприклад, з HIP 102 152 — сонячним двійником, який приблизно на 4 мільярди років старший за Сонце.

У своєму новому дослідженні команда вивчила іншого молодого сонячного двійника, відомого як Каппа¹ Кита. Одиночна зірка в сузір'ї Кит вивчається з 1940-х років. Вона дуже схожа на Сонце за масою і металличности, але їй всього близько 600 мільйонів років.

Для цього дослідження команда об'єднала дані спостережень Каппа¹ Кита з еволюційними моделями Сонця. На підставі цього вони змогли отримати інформацію про те, як поводився Сонце в аналогічному віці.

Так експерти з'ясували, що раніше Сонце оберталося приблизно в три рази швидше, ніж зараз, воно мало набагато сильніше магнітне поле та випускало більше сонячних спалахів і високоенергетичних частинок. Цікавим є той факт, що вік Сонця становить близько 600 мільйонів років, а життя на Землі вперше з'явилася приблизно в цей час.

Розуміння Сонця в цьому віці може дати нам підказки про те, як сформувалося земне життя. Оскільки магнітне поле Землі в ті часи було слабшим, сонячні спалахи та корональні викиди маси від молодого Сонця піддавали нашу планету впливу більшої кількості високоенергетичних частинок, ніж сьогодні. Ці частинки могли допомогти складним молекулам утворитися на Землі.

Якщо це так, то активне молоде Сонце могло зіграти ключову роль у формуванні будівельних блоків життя. Незважаючи на те, що це початкове дослідження, команда сподівається зібрати дані від інших сонцеподібних зірок різного віку. З великою кількістю спостережень вони зможуть точно доопрацювати свою модель і створити точнішу історію зірки.