Конституция для Марса. Что нужно сделать человечеству, чтобы не стать разрушителями планет

Эксперты считают, что люди имеют все шансы стать разрушителями галактических масштабов, на это указывает предшествующий опыт колонизаций на Земле.

По мере того, как человечество продвигает инициативу по колонизации Марса, все острее становится этическая сторона этого предприятия. История хранит множество горьких и поучительных уроков колонизации на Земле. Об этом пишет американский академик и бывший канцлер Калифорнийского университета в Беркли Николас Диркс для Scientific American.

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"После раннего заселения европейцами того, что в последствии станет Соединенными Штатами, американские колонисты потребовали независимости от английской власти и создали Конституцию. Однако это не помешало поселенцам называть коренных жителей дикарями и лишать их права на свободу", – пишет Диркс, который является автором многочисленных книг по истории и культуре Южной Азии, в основном касающихся влияния британского колониального правления.

Также возникает вопрос о "собственности": имеет ли право страна, которая первая водрузила свой флаг на поверхности другого мира, претендовать на планету?

"Если мы хотим заселить другую планету, для этого потребуется многонациональная работа, поэтому необходимо написать Конституцию Марса, которая учитывала бы прошлые ошибки", – говорит академик.

Не стоит забывать, по мнению ученого, что экосистема Марса достаточно хрупкая. На Красной планете люди будут инвазивным видом со всем вытекающими отсюда последствиями. Коренные народы Америки были быстро истреблены войнами и болезнями, которые принесли с собой переселенцы. Природная среда, в которой жили коренные американцы, была также разграблена и видоизменена.

Помимо биологической жизни, вполне возможно, что на марсе есть минералы, обладающими исключительными свойствами для будущего развития человечества.

"Мы видим, как добыча полезных ископаемых на Земле оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду. Думать, что влияние на марсианскую среду будет меньше – большая ошибка", – подчеркивает Николас Диркс.

Он также говорит о том, что людям стоит более осторожнее характеризовать "жизнь" на других планетах, основываясь лишь на земном примере.

"Поскольку мы стремимся исследовать миры, выходящие за рамки нашего собственного, нам необходимо обратиться к истории, чтобы лучше взаимодействовать с радикально разными формами жизни, культурами и окружающей средой. Мы должны быть в состоянии написать новую конституцию и взять на себя обязательства изменить свое взаимодействие с местами и, возможно, другими народами".

"Но начать необходимо с того, что нам придется противостоять собственному бездумному вторжению на планеты, которые могут оказаться полностью беззащитными перед человеком", – подытожил ученый.