Конституція для Марса. Що потрібно зробити людству, щоб не стати руйнівниками планет

Експерти вважають, що люди можуть стати руйнівниками галактичних масштабів, на це вказує попередній досвід колонізації на Землі.

У міру того, як людство просуває ініціативу з колонізації Марса, все гострішою стає етична сторона цього підприємства. Історія зберігає безліч гірких і повчальних уроків колонізації на Землі. Про це пише американський академік і колишній канцлер Каліфорнійського університету в Берклі Ніколас Діркс для Scientific American.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Після раннього заселення європейцями того, що надалі стане Сполученими Штатами, американські колоністи почали вимагати незалежності від англійської влади і створили Конституцію. Однак це не завадило поселенцям називати корінних жителів дикунами і позбавляти їх права на свободу", — пише Діркс, який є автором численних книг з історії та культури Південної Азії, які здебільшого стосуються впливу британського колоніального правління.

Також виникає питання про "власності": чи має право країна, яка перша підняла свій прапор на поверхні іншого світу, претендувати на планету?

"Якщо ми хочемо заселити іншу планету, для цього буде потрібна багатонаціональна робота, тому необхідно написати Конституцію Марса, яка враховувала б минулі помилки", — говорить академік.

Не варто забувати, на думку вченого, що екосистема Марса досить тендітна. На Червоній планеті люди будуть інвазивним видом з усіма наслідками, що випливають звідси. Корінні народи Америки були швидко винищені війнами і хворобами, які принесли із собою переселенці. Природне середовище, в якому жили корінні американці, було також розграбоване і видозмінене.

Крім біологічного життя, цілком можливо, що на Марсі є мінерали, що володіють винятковими властивостями для майбутнього розвитку людства.

"Ми бачимо, як видобуток корисних копалин на Землі чинить руйнівну дію на навколишнє середовище. Думати, що вплив на марсіанське середовище буде меншим — велика помилка", — підкреслює Ніколас Діркс.

Він також говорить про те, що людям варто обережніше характеризувати "життя" на інших планетах, ґрунтуючись лише на земному прикладі.

"Оскільки ми прагнемо дослідити світи, що виходять за рамки нашого власного, нам необхідно звернутися до історії, щоб краще взаємодіяти з радикально різними формами життя, культурами і навколишнім середовищем. Ми повинні бути в змозі написати нову конституцію і взяти на себе зобов'язання змінити свою взаємодію з місцями і, можливо, іншими народами".

"Але почати потрібно з того, що нам доведеться протистояти власним бездумним вторгненням на планети, які можуть виявитися повністю беззахисними перед людиною", — підсумував учений.