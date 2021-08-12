Ученые обнаружили рыбу-оборотня, которая сбивала всех с толку в течение 100 лет

Тело рыбы кардинально меняется на протяжении всей жизни.

Ученые, с помощью управляемого подводного аппарата смогли увидеть одно из самых загадочных и неуловимых существ морских глубин. Ярко-оранжевую самку рыбы-кита (отряд Cetomimiformes) заметили плывущей на глубине 2013 метров у берега залива Монтерей, Калифорния, сообщает Livescience

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"Рыбу-кита редко можно было увидеть живыми на глубине, поэтому остается очень много загадок, касающихся этих рыб", — говорят ученые из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей. "С каждым глубоководным погружением мы разгадываем одни тайны и получаем новые".

Три разные формы

О жизни этих рыб известно так мало, что в течение более чем столетия после их открытия в 1895 году, три совершенно разные формы, которые они могут принимать в течение своей жизни ошибочно принимали за разных рыб.

После рождения бесчешуйные рыбы с длинными лентоподобными хвостами и ртами, которые, кажется, имеют комичный прикус, живут и питаются у поверхности океана. Когда приходит время взрослеть, рыбы принимают совершенно разные формы тела.

У взрослых самцов чешуя разрастается по всему телу, их рты уменьшаются до крошечных размеров, челюсти исчезают, а нос раздувается наружу. Поскольку они больше никогда не будут есть, их кишечник, пищевод и желудок исчезают. Вместо этого грудная клетка заполняется их половыми органами и гигантской печенью, служащей хранилищем энергии. За несколько мгновений до превращения существа объедаются крошечными ракообразными, которые помогут им прожить остаток своей жизни в качестве мобильных систем доставки спермы.

Не менее драматичную трансформацию претерпевают самки. Их тела расширяются, напоминая миниатюрных усатых китов, увеличиваясь до размеров, намного превышающих размеры самцов. У некоторых видов тела самок приобретают ярко-оранжевый оттенок. Поскольку красный и оранжевый цвета света не могут проникнуть на глубину, где они живут, этот цвет делает рыбу практически невидимой.

Живут очень глубоко

Как самцы, так и самки, как правило, живут в океане на глубине от 1500 до 2000 метров, хотя некоторые исследователи утверждают, что они могут опускаться еще глубже до 3,5 тысяч метров.

Причудливые трансформации, которые совершают Cetomimiformes, являются беспрецедентным явлением среди позвоночных. На протяжении десятилетий ученые не знали, что разные виды телосложения принадлежат к одному зоологическому семейству.

Только в 2009 году ученые доказали, что три разные на первый взгляд существа являются одной и той же рыбой. Но это только один из видов Cetomimiformes, а их, как считают ученые, достаточно много на глубине. Но их неуловимость делает их изучение почти невозможным.

Мало что известно и о поведении этих рыб, но ученые полагают, что самка рыбы-кита мигрирует на глубину примерно 600 м, чтобы питаться при свете звезд, и уплывает на безопасную глубину, когда наступает рассвет.