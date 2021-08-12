Вчені виявили рибу-перевертня, яка збивала всіх з пантелику протягом 100 років

Тіло риби кардинально змінюється протягом усього життя.

Вчені, за допомогою керованого підводного апарату змогли побачити одну з найзагадковіших і невловимих істот морських глибин. Яскраво-помаранчеву самку риби-кита (ряд Cetomimiformes) помітили на глибині 2013 метрів біля берега затоки Монтерей, Каліфорнія, повідомляє Livescience

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"Рибу-кита рідко можна було побачити живою на глибині, тому залишається дуже багато загадок, що стосуються цих риб", — говорять вчені з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей-Бей. "З кожним глибоководним зануренням ми розгадуємо одні таємниці та отримуємо нові".

Три різні форми

Про життя цих риб відомо так мало, що протягом більше ніж століття після їх відкриття у 1895 році, три абсолютно різні форми, які вони можуть приймати протягом свого життя помилково приймали за різних риб.

Після народження безлускові риби з довгими стрічкоподібної хвостами і ротами, які, здається, мають комічний прикус, живуть і харчуються біля поверхні океану. Коли настає час дорослішати, риби приймають абсолютно різні форми тіла.

У дорослих самців луска розростається по всьому тілу, їх роти зменшуються до крихітних розмірів, щелепи зникають, а ніс роздувається назовні. Оскільки вони більше ніколи не будуть їсти, їх кишечник, стравохід і шлунок зникають. Замість цього грудна клітка заповнюється їх статевими органами і гігантською печінкою, що служить сховищем енергії. За кілька миттєвостей до перетворення істоти об'їдаються крихітними ракоподібними, які допоможуть їм прожити залишок свого життя в якості мобільних систем доставки сперми.

Не менш драматичну трансформацію зазнають самки. Їх тіла розширюються, нагадуючи мініатюрних вусатих китів, збільшуючись до розмірів, які набагато перевищують розміри самців. У деяких видів тіла самок набувають яскраво-помаранчевого відтінку. Оскільки червоний і оранжевий кольори світла не можуть проникнути на глибину, де вони живуть, цей колір робить рибу практично невидимою.

Живуть дуже глибоко

Як самці, так і самки, як правило, живуть в океані на глибині від 1500 до 2000 метрів, хоча деякі дослідники стверджують, що вони можуть опускатися ще глибше до 3,5 тисяч метрів.

Химерні трансформації, які здійснюють Cetomimiformes, є безпрецедентним явищем серед хребетних. Протягом десятиліть вчені не знали, що різні види статури належать до одного зоологічного сімейства.

Тільки у 2009 році вчені довели, що три різні на перший погляд істоти є однією і тією ж рибою. Але це тільки один з видів Cetomimiformes, а їх, як вважають вчені, достатньо багато на глибині. Але їх невловимість робить їх вивчення майже неможливим.

Мало що відомо і про поведінку цих риб, але вчені вважають, що самка риби-кита мігрує на глибину приблизно 600 м, щоб харчуватися при світлі зірок, і пливе на безпечну глибину, коли настає світанок.