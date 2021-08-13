Существует ли край Вселенной: что об этом говорит теория Альберта Эйнштейна

Известно, что после Большого взрыва Вселенная постоянно расширяется, но куда она движется? Оказывается это неправильный вопрос.

Существует ли край Вселенной? Если под "Вселенной" подразумевается "все, что есть", тогда у нее нет края, пишет научный писатель и консультант по космологии Маркус Чоун для Science Focus.

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Но люди, задающие вопрос о крае Вселенной, зачастую подразумевают другой вопрос: куда или во что расширяется Вселенная?

"Однако это неверное понимание того, что имеется в виду под "расширением Вселенной", – говорит Чоун.

В Берлине в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Альберт Эйнштейн вывел революционную теорию гравитации, которая вытеснила теорию Ньютона. В 1916 года Эйнштейн применил свою теорию к крупнейшему объекту гравитирующей массы: Вселенной.

Теория Эйнштейна показала, что Вселенная не может быть неподвижной, а должна находиться в движении: либо расширяться, либо сжиматься.

В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики разлетаются друг от друга, как осколки космической шрапнели, после титанического взрыва – Большого взрыва.

"Именно это мы подразумеваем под расширением Вселенной: расстояние между галактиками увеличивается. Теория Эйнштейна может легко описать Вселенную, которая существует вечно и поэтому не имеет края, или Вселенную, которая замыкается сама на себе, как многомерная версия шара, и поэтому также не имеет края", – отмечает эксперт.

Последняя идея может быть подтверждена, если астрономы будут наблюдать одни и те же галактики на противоположных краях Вселенной. Но для этого придется заглянуть достаточно далеко в космос.

Конечно, у Вселенной есть некоторое преимущество, потому что она родилась 13,82 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Следовательно, мы можем видеть только те галактики, свету которых потребовалось меньше 13,82 млрд лет, чтобы достичь Земли.

"Эту область с центром на Земле, мы называем "наблюдаемой Вселенной". На самом деле она составляет около 92 млрд световых лет в поперечнике, поскольку Вселенная "раздувалась" намного быстрее, чем скорость света в первые доли секунды своего существования", – подчеркивает космолог.

По его словам, наблюдаемая Вселенная ограничена "космическим горизонтом", очень похожим на морской горизонт.

"Мы знаем, что за горизонтом остается большая часть океана, так же мы знаем, что за космическим горизонтом скрывается большое количество галактик (возможно, бесконечное число). Их свет просто еще не успел добраться до нас", – подытожил Маркус Чоун.