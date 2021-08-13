Властелин колец. Астрономы обнаружили призрачные круги у черной дыры
На новых снимках ученые увидели то, что было невозможно увидеть.
Благодаря новым снимкам космической рентгеновской обсерватория "Чандра" ученые еще больше узнали о природе таких таинственных объектов, как черные дыры, сообщает CNN.
На снимках видны призрачно светящиеся кольца вокруг черной дыры. Благодаря рентгеновским лучам ученые увидели то, что иначе было бы невидимым. Черная дыра находится в двойной звездной системе, и гравитация черной дыры втягивает вещество одной из звезд в свой аккреционный диск.
Звездная система под названием V404 Cygni находится на расстоянии 7 800 световых лет от Земли, а масса звезды, вещество которой втягивает черная дыра составляет половину массы Солнца.
Орбитальная обсерватория Swift обнаружила рентгеновский всплеск от двойной звездной системы еще в 2015 году. Этот всплеск и создал кольца, которые видны на снимках, считают ученые.
Феномен, создавший кольца, — это световые эхо. Они были созданы, когда вспышка рентгеновских лучей отражалась от пылевых облаков, которые находятся между системой V404 Cygni и Землей.
Новое изображение получилось благодаря объединению рентгеновских лучей, полученных обсерваторией "Чандра" и данными, полученными в оптическом свете телескопом Pan-STARRS на Гавайях.
На снимке можно увидеть 8 колец созданных рентгеновскими лучами от вспышек, когда они отражаются от пылевых облаков. Эти кольца могут предоставить полезные научные данные, касающиеся природы черной дыры в звездной системе V404 Cygni.
Диаметр колец позволяет ученым определить расстояние до пылевых облаков, благодаря которым появились световые кольца. Чем больше диаметр кольца, тем ближе пылевое облако расположено к Земле, говорят ученые.
Астрономы смогли использовать яркость рентгеновских лучей для определения состава пылевых облаков на основе того, сколько рентгеновских лучей они поглотили. Ученые обнаружили, что пыль, вероятно, состоит из частиц графита и силиката.