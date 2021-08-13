Властелин колец. Астрономы обнаружили призрачные круги у черной дыры

На новых снимках ученые увидели то, что было невозможно увидеть.

Благодаря новым снимкам космической рентгеновской обсерватория "Чандра" ученые еще больше узнали о природе таких таинственных объектов, как черные дыры, сообщает CNN.

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На снимках видны призрачно светящиеся кольца вокруг черной дыры. Благодаря рентгеновским лучам ученые увидели то, что иначе было бы невидимым. Черная дыра находится в двойной звездной системе, и гравитация черной дыры втягивает вещество одной из звезд в свой аккреционный диск.

Звездная система под названием V404 Cygni находится на расстоянии 7 800 световых лет от Земли, а масса звезды, вещество которой втягивает черная дыра составляет половину массы Солнца.

Орбитальная обсерватория Swift обнаружила рентгеновский всплеск от двойной звездной системы еще в 2015 году. Этот всплеск и создал кольца, которые видны на снимках, считают ученые.

Феномен, создавший кольца, — это световые эхо. Они были созданы, когда вспышка рентгеновских лучей отражалась от пылевых облаков, которые находятся между системой V404 Cygni и Землей.

Новое изображение получилось благодаря объединению рентгеновских лучей, полученных обсерваторией "Чандра" и данными, полученными в оптическом свете телескопом Pan-STARRS на Гавайях.

На снимке можно увидеть 8 колец созданных рентгеновскими лучами от вспышек, когда они отражаются от пылевых облаков. Эти кольца могут предоставить полезные научные данные, касающиеся природы черной дыры в звездной системе V404 Cygni.

Диаметр колец позволяет ученым определить расстояние до пылевых облаков, благодаря которым появились световые кольца. Чем больше диаметр кольца, тем ближе пылевое облако расположено к Земле, говорят ученые.

Астрономы смогли использовать яркость рентгеновских лучей для определения состава пылевых облаков на основе того, сколько рентгеновских лучей они поглотили. Ученые обнаружили, что пыль, вероятно, состоит из частиц графита и силиката.